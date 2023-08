Márquez, Hierro y Puyol integrarán el Consejo de Expertos que asesorarán a Jaime Lozano en el Tri

(Foto: especial)

El presidente de la Federación Mexicana de la Federación (FMF), Ivar Sisniega, confirmó a Jaime Lozano como el director técnico del Tri para el Mundial 2026, el cual se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, “El Jimmy” no llegará solo, pues se formó un Comité de Expertos, que ayudarán con su expertise a tomar las decisiones relacionadas con la Selección.

En un mensaje que envió Sisniega informó que se tratan de Ricardo Antonio La Volpe y Javier Aguirre, ex técnicos nacionales en las Copas del Mundo 2006 y 2010, respectivamente; Rafa Márquez y Carles Puyol, ex jugadores del FC Barcelona; así como el director deportivo de las Chivas del Guadalajara, el español Fernando Hierro, quien vistió la camiseta del Real Madrid CF.

Además, en inteligencia deportiva estará Bernardo Cueva, quien trabaja en la máxima categoría de la Liga Premier de Inglaterra con el Brentford.

“(Lozano) Es técnico mexicano, estudiado en México, construido en México. Tiene dos logros, la medalla de bronce y la otra es la Copa de Oro. Reúne ciertas características, su forma de ser, su frescura, trabajo con los jóvenes”, expresó Aguirre en el video de presentación.

“Siempre hablamos del cambio de jugadores y él lo conoce perfectamente. Hay una base sólida que conoce él, conoce el rendimiento, es inigualable. Cuando hablamos de ese cambio generacional, van a llegar de su mano jugadores que él conoce perfectamente”, agregó Hierro.

El trabajo del Comité será vigilar y opinar sobre las decisiones que tome Jaime Lozano al frente del Tri, además que estarán encargados de hacer un análisis a profundidad una vez que termine la participación de la Selección Mexicana en la Copa América 2024, que se disputará en los Estados Unidos.

Aunque el polémico analista David Faitelson celebró la creación de dicho Comité, criticó que en él no estuviera Hugo Sánchez, quien ha sido el mejor futbolista del país, además de que dirigió al conjunto azteca en en 2007 y 2008.

(Foto: Twitter/miseleccionmx)

“Creo que en el consejo de asesores de la selección mexicana que proponen Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez e Ivar Sisniega falta Hugo Sánchez. El mejor futbolista mexicano de la historia y ex entrenador de la selección nacional puede y debe colaborar. Entiendo que tiene una personalidad compleja, pero eso no es pretexto para no aprovechar su conocimiento y experiencia”, escribió en su cuenta de Twitter.

El caso de Bernardo Cueva

El mexicano de 36 años emerhió como una figura prominente en el ámbito de la inteligencia deportiva, no solo en México, sino también en Europa. Su trayectoria es un testimonio de dedicación, innovación y pasión por el futbol.

Bernardo inició su carrera en el Club Deportivo Guadalajara. Durante su estancia trabajó en el área internacional y en inteligencia deportiva. Bajo su influencia, Chivas obtuvo la Champions de Concacaf en 2018 y participó en el Mundial de Clubes del mismo año.

(Foto: Twitter/BerCuevaM)

Sin embargo, su visión y ambición lo llevaron más allá de las fronteras mexicanas. En 2020, se unió al club inglés Brentford FC. Como estadista táctico, Bernardo se convirtió en una pieza clave para el equipo, utilizando el análisis y procesamiento de datos para mejorar su rendimiento. Esta metodología basada en datos fue fundamental para que el Brentford, que anteriormente competía en la Championship, lograra el ascenso a la Premier League.

El impacto de Cueva no pasó desapercibido en Europa. La Selección Nacional de Noruega reconoció su talento y lo contrató para aportar su experiencia en jugadas a balón parado. El seleccionador noruego, Stale Solbakken, elogió su capacidad para aportar detalles cruciales que pueden marcar la diferencia en el campo.