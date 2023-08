López Obrador seguirá buscando que Israel Vallarta lleve proceso en libertad: “Fue torturado”

Foto:Cuartooscuro Foto:captura FB

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno seguirá buscando que Israel Vallarta, presunto líder del grupo de secuestradores Los Zodiaco y quien fue detenido en el 2005 junto a Florence Cassez, lleve su proceso en libertad, luego de que esta semana una jueza de distrito del Estado de México ordenó revisar la medida cautelar de prisión preventiva en su contra.

Te puede interesar: Jueza ordenó revisar prisión preventiva de Israel Vallarta, presunto líder de Los Zodiaco

En La Mañanera desde Palacio Nacional, dijo que tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional opinaron que se debe liberar a Vallarta, “fundamentalmente porque está demostrado” que fue torturado.

“Ahora que el juez accedió a que se consultará de nuevo a las autoridades para que se concediera libertad condicional, que fuese liberado y que el proceso lo continuara en su casa, la opinión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Guardia Nacional, fue en el sentido de que se le liberara; esa fue nuestra opinión.

Te puede interesar: AMLO agradeció con místico “tributo” al aluxe que “cuida” la laguna de Bacalar: “No todo es racional”

“Fundamentalmente porque está demostrado que se le torturó, hay pruebas de que fue torturado. Pero no solo eso, es que ya lleva muchísimos años sin sentencia, ¿Dónde está la justicia rápida y expedita? Sin embargo, como tú lo mencionas, volvieron otra vez a negar la posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad. Vamos nosotros a continuar con este tema, lo está viendo Rosa Icela (...) lo vimos en una reunión del gabinete y se decidió que se llevará su proceso en libertad”, dijo.

Asimismo, destacó que el presunto delincuente lleva 17 años sin recibir una sentencia, por lo que no se le puede aplicar una amnistía, lo que acusó es una de las deficiencias del Poder Judicial.

Te puede interesar: “Tuvimos que pasar por ríos, amparos y pseudoambientalistas”: AMLO presumió avance del Tren Maya

No se puede aplicar una amnistía si no hay una sentencia. No existe sentencia, y así hay muchos que deberían de ser liberados solo por ese hecho. En este caso 17 años (18) y así hay otros casos. Esa es una más de las deficiencias del Poder Judicial, de los sótanos del Poder Judicial”, concluyó.

La serie sobre el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta llegará a Netflix en agosto de 2022 FOTO: Pedro Marrufo/CUARTOSCURO.COM

El lunes pasado, la titular del Juzgado Primero de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en el Edomex, Abigail Ocampo, concedió una suspensión provisional a Israel Vallarta, en el que dio un plazo de 48 horas para que el Juzgado Tercero de Distrito de Penales Federales cite a una nueva audiencia para revisar la medida cautelar.

La medida que deberá ser revisada ha estado activa alrededor de 17 años; sin embargo, Israel Vallarta deberá pagar 10 mil pesos de garantía para que la suspensión provisional se mantenga activa.