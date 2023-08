Indignación en Veracruz: investigan a policías por presuntamente asesinar a estudiante de enfermería

El joven estudiaba enfermería en Quintana Roo y se encontraba de vacaciones en Coatzacoalcos, Veracruz. (Captura de pantalla/@nmasveracruz)

Alexis Moreno, un joven de 23 años de edad, era un estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Chetumal, en Quintana Roo, que viajó a Coatzacoalcos para pasar las vacaciones de verano, sin embargo, el joven fue asesinado durante una persecución en la que presuntamente se vieron involucrados elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

De acuerdo con la información, el joven decidió pasar los días de descanso en Coatzacoalcos, donde actualmente vive su familia. Sin embargo, la madrugada del miércoles 9 de agosto el joven regresaba de una reunión junto con un amigo, identificado como Raúl “N”, cuando en la Avenida Universidad una camioneta de la policía les marcó el alto.

Testigos aseguran que los jóvenes no se detuvieron y siguieron su marcha en un KIA color rojo, lo que dio paso a que se iniciara una persecución por parte de los uniformados, quienes además efectuaron varios disparos. Momentos después de que el vehículo en el que viajaban los jóvenes se detuviera, se notificó que el joven de 23 años de edad tenía una herida de bala que le atravesó el pecho.

Aunque Alexis Moreno fue trasladado de emergencia al Hospital General de Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el personal médico no pudo hacer nada y el joven murió. En tanto, su acompañante se encuentra en calidad de detenido, pero no se ha tenido información sobre el cargo que se le imputa.

Ante estos hechos la Fiscalía General del Estado dio a conocer que ya abrió una investigación para determinar la responsabilidad de los servidores públicos, pues los familiares de la víctima aseguran que hubo un abuso de autoridad.

Verónica Hernández Giadans, fiscal general de la entidad, indicó que en un plazo no mayor a las 48 horas se dará a conocer si los policías son responsables: “Tengan la certeza de que se va a actuar conforme a derecho”, dijo a los medios de comunicación.

Por su parte el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se limitó a decir que el crimen va a ser esclarecido y que no habrá impunidad.

“Mi hijo no era un delincuente”

Amigos y familiares de Alexis Moreno y Raúl "N" bloquearon la Avenida Universidad para exigir justicia. (Captura de pantalla/@nmasveracruz)

Gustavo Moreno, padre del joven estudiante, hizo un llamado para que la Fiscalía investigue la participación de los elementos policíacos, pues señaló que no había ningún motivo para que los uniformados efectuaran los disparos.

“Si fue un asesinato, quiero que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley, fueron culpables (los policías) porque no tenía por qué dispararles, hubieran disparado a las llantas o algo para detenerlos”, relató a Proceso.

Por otro lado, Estela Mérida, madre de Alexis, dijo a Milenio que su hijo no era ningún delincuente y reiteró que no había motivo para dispararles. La mujer precisó que el joven estaba por concluir su servicio social y se iba a graduar en el mes de septiembre. También reprochó que si los agentes no hubieran iniciado la balacera su hijo seguiría vivo.

De igual forma, la señora Moreno advirtió que los elementos de la Secretaría de Seguridad han intentado cambiar la versión de los hechos al decir que los jóvenes iniciaron el intercambio de balas y agregó que Raúl “N” incluso ha sido golpeado.

Familiares y amigos de Raúl “N” también se han manifestado sobre la Avenida Universidad, frente a Plaza Fórum, para exigir la liberación del joven y castigo a los responsables.

Las víctimas ya han aceptado la ayuda de la Comisión de Derechos Humanos para interponer una queja; dicha instancia ha determinado que existen indicios de violaciones al derecho a la vida por parte de los uniformados.