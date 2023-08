Galilea Montijo pide fidelidad a sus parejas, pero no está dispuesta a darla

Montijo está abierta a conocer hombres tras su divorcio de Fernando Reina (Foto: Instagram)

Galilea Montijo es una figura pública y mediática actualmente. Como consecuencia sus declaraciones causan más ruido que antes y tiene un mayor alcance, es por eso que sus palabras resuenan en la sociedad y en los medios de comunicación, por eso a más de uno sorprendió que considerara que la fidelidad es algo que le pide a sus parejas, pero ella no está dispuesta a dar de manera estricta.

Mucho se habló si el motivo del divorcio de la conductora y el político Fernando Reina fue una infidelidad. En su momento se creyó que todo fue causado por el también empresario, pero con las recientes declaraciones de la presentadora de Hoy ya puso a dudar a gran parte de su público.

El contexto es el siguiente: todo surgió en la más reciente transmisión del programa Netas Divinas donde, al lado de Consuelo Duval y de Paola Rojas (en esta ocasión) se sinceró sobre lo que le solicita a sus parejas, pero ella misma pone en duda de poder cumplir.

Para sorpresa de sus amigas y compañeras, la conductora de La Casa de los Famosos declaró, muy convencida y de manera casi inmediata que se trataba de la fidelidad.

Así lo comentó: “Será la fidelidad... bueno pues una puede ser infiel volteando a ver... aunque sea de lejos... un aplauso para mí por la sinceridad y mi honestidad... la fidelidad, sí como no... no sé si te acuerdas pero soy coqueta, me gusta ser coqueta”.

La cara de asombro de Paola Rojas no dudó en aparecer. Acompañó su rostro de pasmo al comentar que justo de eso se trataba Netas Divinas, de que las invitadas y las conductoras se sinceraran y no “ocultaran nada” a los espectadores y mucho menos a sus amigas.

Esto causó duda en el público del programa referente a los ideales de Galilea Montijo sobre la vida en pareja y sus romances, generando ideas sobre si ella exigía cosas que no iba a cumplir durante sus relaciones, factores que pudieron haber terminado con más de una; sin embargo, los comentarios nunca fueron hirientes o como si se trataran de ataques, sino que la conclusión fue que amaban a la conductora por su sinceridad.

También se recordó el hecho de que ella aseguró que se separó de Cuauhtémoc Blanco por razones similares a las que ahora ella misma aseguró que realiza a pesar de tener una pareja.

¿Por qué se separó Galilea Montijo de Cuauhtémoc Blanco?

Una de las parejas más mediáticas que se formaron dentro del mundo del espectáculo fue la conformada por la conductora Galilea Montijo y el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Su relación se confirmó en el 2002 cuando la presentadora formaba parte del elenco del reality show Big Brother VIP.

Esto después de que una de las concursantes le revelara a Gali que el ahora político le había sido infiel con una persona cercana. Hechos que el goleador del Club América desmintió e incluso trató de demostrar desde afuera de la casa que no era así y que realmente estaba enamorado de su entonces pareja.

Sin embargo, la relación terminó a pesar de que inclusive había un compromiso de matrimonio de por medio. En su momento no se dieron muchos detalles al respecto, pero fue en Netas Divinas donde la conductora reveló que el exdeportista se sentía un galán al grado de compararlo con el actor Brad Pitt.

Galilea Montijo confesó que Cuauhtémoc Blanco era “ojo alegre” (se refiere a que es una persona que se fija en mujeres que le atraigan físicamente a pesar de tener pareja) y no aguantó esta actitud por lo que decidió separarse de él.