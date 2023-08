¿Wendy Guevara perderá La Casa de los Famosos? Niurka lanza fuerte advertencia sobre Televisa

La mamá de Emilio Osorio asegura que Wendy Guevara no va a aganar LCDLFM (Fotos: Twitter)

¿Los fans que anhelan enunciar el “Wendy, carona, ya eres ganadora” no podrán lograrlo? Una de las celebridades que más han estado al pendiente de La Casa de los Famosos México ha lanzado su advertencia: Guevara no obtendrá los 4 millones de pesos y el título de la primera ganadora de la franquicia en su edición mexicana, según Niurka Marcos.

En una reciente transmisión en vivo para sus redes sociales, la vedette cubana y madre de otro finalista, Emilio Osorio, aseguró que los fans de la integrante de Las Perdidas no “canten victoria antes de tiempo”, pues la televisora de San Ángel no estaría dispuesta a darle el triunfo a la única mujer dentro de la competencia por un trasfondo transfóbico.

Fans del programa temen que pese a los votos masivos que han emitido a favor de la influencer, la televisora de San Ángel le otorgue el triunfo a otro integrante del Team Infierno Credito:IG@niurka_oficial

“Pero para todos los fanáticos o seguidores de Wendy, no se sientan tan contentos, bueno si les hace feliz que hagan una telenovela y que le pongan extensiones pues está perfecto, pero no va a pasar de ahí porque a Televisa no le interesa que sea Wendy la representante de este show (La Casa de los Famosos México). Ojalá lo que esté diciendo yo en este momento sirva de algo para picarles el orgullo y que digan ‘Por mis cojon*s, ahora va a ganar Wendy’”, inició Niurka Marcos.

¿Televisa es transfóbica y por eso Wendy Guevara no ganará LCDLFM?

Sobre ello, la actriz que asegura que está vetada de la televisora de San Ángel aseveró que los fans de Wendy Guevara y aliados van a lamentar cantar el triunfo antes del próximo domingo 13 de agosto, pues Televisa tiene otros planes, en los que sin detallar si podría estar su hijo dentro, dejó en claro que ella no obtendrá la corona y los 4 millones de pesos en efectivo que ya se encuentran dentro de La Casa de los Famosos México.

Wendy Guevara es la favorita del público en redes sociales para ganar (Captura de pantalla/Vix)

“Con esto, espero que le haga un beneficio lejos de un prejuicio. Pero la realidad, señores, es que están recompensándola por adelantado, porque no va a ganar. Con la pena, a todos los que dicen que ‘Ahuev*, Wendy va a ganar’, eso no va a pasar. Ojalá yo la beneficiara”, expresó con ironía.

¿En qué gastaría su dinero EWendy Guevara de ganar “La Casa de los Famosos México”?

Fue durante las primeras semanas del reality show cuando La Perdida abrió su corazón para compartir que uno de sus mayores deseos es ayudar económicamente a sus papás, así que invertiría parte del premio en poner un negocio para ellos.

Wendy podría obtener los 4 millones de pesos el próximo domingo 13de agosto (Vix)

“Primero ayudaría a mi familia, que mi papá y mi mamá ya no trabajen, les pondría como un negocio. Quisiera poner como una tortillería para ellos, que sea de ellos, que ya no trabajen y que si trabajan que contraten a alguien para que vaya. Los sacaría ya de trabajar porque mi mamá ha trabajado años de su vida, no te digo que duró como 20 trabajando en una casa haciendo el aseo y a parte trabajó en el banco, mi mamá lavaba carros, mi mamá hacía el aseo en un banco y cuando salía, a los ejecutivos del banco les lavaba el coche en la calle, en el estacionamiento”, contó.