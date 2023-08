¿Los números lo avalan? Ésta fue la razón por la cual el hijo de AMLO llamó “directivo chafa” al presidente de la Liga MX

Mikel Arriola obtuvo a un nuevo detractor tras la mala participación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup. (Arte: Jovani Pérez)

Luego de que el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola aseguró que todos los equipos volverán a disputar el torneo en conjunto con las escuadras de la Major League Soccer (MLS), José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente de México, Andres Manuel López Obrador, lo llamó “directivo chafa”.

A través de una publicación de ‘X’ (antes Twitter) arremetió contra el presidente de la Liga MX, quien afirmó que los equipos volverán más fuertes en la segunda edición de la Leagues Cup.

El hijo mayor de AMLO pidió a los directivos y los dueños de los 18 equipos de la primera división de la Liga Mexicana de Futbol que se democratice el deporte profesional de nuestro país.

Mensaje del hijo de AMLO enviado a Mikel Arriola (Captura de pantalla)

“Directivo chafa. Los directivos y dueños del futbol mexicano siguen con la idea de hacer dinero fácil y rápido sin importar la integridad y el desarrollo de los futbolistas, cuerpo técnico y demás trabajadores que lo hacen posible. Ya democraticen el deporte profesional”, posteó Jesús López Beltrán.

Sólo dos equipos de la Liga MX sobreviven en la Leagues Cup 2023

Los Gallos Blancos y los Rayados son la última esperanza de la Liga MX para lograr levantar el trofeo. (Arte Jovani Pérez)

Al igual que el hijo mayor del mandatario presidencial, aficionados, periodistas, influencers e incluso hasta un dueño de un equipo de la Liga MX detallaron que el campeonato ha sido una pérdida de tiempo.

Además, de que la Leagues Cup no contribuye en nada para el futbol mexicano, solo quedan Querétaro y Rayados de 18 clubes aztecas que participaron en la competencia internacional contra los 29 de la MLS de Estados Unidos.

La Leagues Cup 2023 no ha sido de todo buena para la Liga MX, pues los números no avalan la participación mediocre de los 18 clubes de la Liga MX, tanto así que los altos mandos ya hasta oficializaron el reinicio del torneo de Apertura 2023, el cual empezará el viernes 18 de agosto y no el viernes 25 como estaba estipulado.

Uno de los principales problemas de los equipos de la Liga MX fueron los constantes viajes a los diferentes estados de la nación estadounidense. Muestra de ello, son los Rayados que han llegado a la cantidad 10 mil 313.6 kilómetros recorridos en esta Leagues Cup, una cifra que le alcanzaría al club mexicano para ir desde México a Rusia.

Los viajes que han realizado los Rayados y Gallos Blancos en la presente Leagues Cup Foto: Jovani Pérez

Mientras que su rival en los Cuartos de Final, el LAFC hasta ahora no ha tenido que salir de casa para disputar algún compromiso, pues luego de que clasificaran directo a los 16avos de Final, el cuadro angelino sólo ha jugado en su estadio contra Juárez FC y contra Real Salt Lake.

Pero el que más kilómetros recorrió fueron los Tigres, quienes a pesar de quedar fuera de la competencia en los Octavos de Final ante los Rayados, amularon 10 mil 234.8 kilómetros, en sus viajes a Portland, California, Vancouver, y Houston.

Otra causa fueron los malos arbitrajes que fueron constantes favorecidos a los equipos de la MLS. Y es que en varios episodios se reportó polémica al no marcarse faltas a favor de los escuadras mexicanas y mucho menos al revisar el VAR.

El momento en el que Malagón se adelantó y no fue válido el penal (Captura Twitter)

Las peores fueron los goles anulados al América en los partidos ante el St. Louis City, Columbus Crew, Chicago Fire y el penal repetido contra el Nashville SC.

Sin olvidar que no se anuló el tercer tanto del Cincinnati FC a las Chivas en el partido que tuvieron en fase de grupos, el cual acabó con victoria del equipo estadounidense por 3 a 1.

Cincinnati derrotó a Chivas por marcador de 3 a 1.

El equipo que termine en tercer lugar, así como los dos equipos que lleguen a la Final, calificarán para la Concacaf Champions League, que es el torneo de clubes más prestigioso de la región. El ganador de la Leagues Cup se saltará directamente a la Ronda de 16 de la Concacaf Champions League.

¿Qué dice Mikel Arriola sobre los comentarios en contra?

Luis Malagón tras la derrota del América en la Leagues Cup 2023. (Twitter)

A pesar de que la competencia no ha sido favorable para la Liga Mexicana, Mikel Arriola Peñalosa se encargó de señalar que para la edición 2024 habrá “piso parejo” para que los clubes mexicanos no se sientan en desventaja. Durante una entrevista para TUDN, el presidente de la Liga MX prometió que el análisis que deje este torneo permitirá tener una edición mejorada para el siguiente año.

“Yo creo que eso se va a determinar en en análisis, en qué pasó en lo deportivo y también qué tenemos que hacer para que podamos tener esas alternativas, esas mezclas”, detalló.

“Hemos podido escuchar mucho a los aficionados que se han quejado que su equipo ha estado de visitante todo el tiempo, o que también se han quejado de los arbitrajes y del VAR”, compartió.

Mikel Arriola y Don Garber. Foto: @LigaBBVAMX

“Esas voces nosotros las tenemos que llevar ante este consejo dual de la Leagues Cup para representar muy bien a nuestros equipos y de ese análisis vamos a desprender si hacemos modificaciones sobre todo para que el piso esté parejo”, agregó.

Finalmente, Mikel Arriola felicitó a los Gallos Blancos y Rayados al ser los únicos en clasificar a los cuartos de final.

“Hoy yo veo con mucho orgullo a nuestros dos equipos, me hubiera encantado ver más, pero son las circunstancias de este torneo, este torneo es muy competitivo”, finalizó.