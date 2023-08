LCDLF: Poncho de Nigris dijo que si gana donará premio a niños y las redes se burlaron

El hombre de 47 pidió a sus paisanos que votaran por él para obtener el triunfo (Foto: Captura de pantalla)

La casa de los famosos México está llegando a su recta final, y este domingo 13 de agosto por fin se podrá conocer al gran ganador o ganadora del premio de cuatro millones de pesos.

Al interior del reality show que ha sido todo un éxito en audiencia y en las redes sociales sólo quedan cinco participantes, quienes forman parte del llamado Team Infierno; se trata de Poncho de Nigris, Wendy Guevara, Sergio Mayer, Nicola Porcella y Emilio Osorio.

Sólo uno de ellos se coronará como el máximo ganador de la competencia y aunque cada uno cuenta con su propio fandom, los habitantes también son objeto de la burla de sus detractores, por lo que la competencia se antoja cada vez más reñida.

Quien ha dado de qué hablar en las últimas horas es Poncho de Nigris, pues el influencer y ex participante de otros realities ya está haciendo planes de lo que hará con el jugoso premio si es que logra alzarse con la victoria en La casa de los famosos México.

Los finalistas de la competencia forman parte del "Team Infierno" (Foto: captura de pantalla/lacasadelosfamososmexico.com)

Frente a las cámaras del inmueble en el que se encuentra “encerrado” desde hace casi 70 días, el credor de contenido oriundo de Nuevo León explicó que, si llega a obtener el codiciado premio, está dispuesto a donarlo de manera íntegra a los niños necesitados en su estado.

De Nigris incluso comentó que pediría ayuda a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, quien es supervisora del DIF en la entidad, para canalizar la ayuda a los infantes que así lo requieran.

Además, pidió a sus paisanos que voten por él para lograr llegar al primer lugar y “poner en alto” el nombre de Monterrey.

“Que se pongan las pilas los regios para que el premio del primer lugar vaya para Monterrey, Nuevo León. (…) Los cuatro millones, voy a ir con Mariana Rodríguez (y le voy a decir) ‘a qué niños quieres que les done este dinero’, porque los niños se merecen todo. A mí el dinero no me importa”, explicó en un momento de soledad durante su estancia en el programa.

El influencer prometió que donará el premio a los niños necesitados

El influencer de 47 años destacó que su intención no se trata de una estrategia ni de una manipulación hacia el público, pues su objetivo es enaltecer su tierra natal.

“Yo quiero ser el regio que gane La casa de los famosos para llevarles a ustedes ese dinero, para los niños de Monterrey. El premio sería para ustedes, porque ustedes votarían para que se quede en Nuevo León el premio, no por mí”, expresó.

“Yo lo único que les quería decir es sí me gustaría llegar a la final del domingo y espero todo el apoyo de la República Mexicana, espero que les haya gustado mi personalidad, la personalidad de don Poncho de Nigris, el señor de 47 años que evolucionó y aprendió de los errores”, añadió.

Sin embargo, las palabras del regiomontano causaron gran cantidad de respuestas en tono “chusco”, y muchos se le lanzaron a la yugular e incluso recordaron que Poncho ya había acordado dividirse el dinero con sus compañeros.

Poncho dijo haber cambiado su personalidad y haber aprendido de los errores (Foto: CapturasTW)

“Poncho: A mí el dinero no me importa. También Poncho: Bueno, los 4 que quedemos el domingo, 1 millón de pesos cada uno, ¿no?”, “Qué casualidad que hable de sus planes de donación a unos días de la final, es como que usara el nombre de quienes necesitan las donaciones para ganar a como dé lugar. También apela al amor por su ciudad para que sus paisanos voten por él”, “No vas a arruinar mis planes, Wendy, carona, ya eres ganadora”, se puede leer en respuesta al video compartido por la cuenta oficial de LCDLF.