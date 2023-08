Alicia Bárcena aclaró que aún no hay evidencia de que Cártel de Sinaloa haya ejecutado al candidato Villavicencio en Ecuador

Alicia Bárcena y Antony Blinken dieron a conocer los resultados de su reunión en el segundo día de la visita de la canciller mexicana a Washington D.C. (Captura: SRE)

Durante una conferencia conjunta que Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores, brindó junto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, la canciller mexicana aclaró que no hay evidencias de la intervención del Cártel de Sinaloa en el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, aunque afirmó que México ofreció su apoyo a la nación sudamericana.

Al ser cuestionada sobre la estrategia que México y los Estados Unidos implementarán para combatir las conexiones que diversos grupos del crimen organizado han entablado en la región, Bárcena Ibarra aprovechó para aclarar que no hay evidencia suficiente que, hasta el momento, relacione al Cártel de Sinaloa con el magnicidio.

“No hay evidencia sobre lo que pasó. Lo que sabemos es que el candidato Villavicencio había emitido algunas declaraciones durante su campaña, pero no hay prueba, no hay evidencia. Nosotros ofrecimos nuestro apoyo, pero no hay evidencia”, afirmó durante su intervención en la rueda de prensa.

El candidato habría denunciado supuestas amenazas del Cártel de Sinaloa (REUTERS/Karen Toro)

Instantes antes de la intervención, la diplomática mexicana también recordó que, en el año de 1994, México vivió una situación similar cuando se perfilaba la elección para definir al nuevo encargado del poder ejecutivo federal en el último sexenio del siglo XX. En aquel entonces, la víctima fue Luis Donaldo Colosio Murrieta.

“Estamos muy consternados con lo que pasó, el presidente López Obrador ya se refirió a ello hoy. Yo hablé con el ministro de Ecuador para expresarle nuestro pesar porque lo mismo pasó en México en 1994 con uno de los candidatos. Luis Donaldo Colosio fue asesinado. Nosotros ofrecimos cualquier apoyo que Ecuador requiera”, expresó.

Cabe recordar que el tema fue abordado previamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario también lamentó el asesinato de Villavicencio. No obstante, asumió la misma postura de Bárcena y se limitó a emitir declaraciones en torno a la posible participación del Cártel de Sinaloa,

López Obrador habló sobre el asesinato de Villavicencio en la conferencia matutina del 10 de agosto de 2023 (REUTERS)

“Acerca de las causas, no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos. Son si acaso hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas, entonces hay que actuar con mucha responsabilidad y seriedad, no culpar a la ligera a nadie. Esperar las investigaciones”, expresó.

