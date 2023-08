¿Rompimiento entre las corcholatas?: Noroña arremetió contra Adán Augusto

Noroña reclamó a Adán Augusto por actuar de "mala fe" (Cuartoscuro)

A menos de un mes de que se dé a conocer quién resultó ganador del proceso interno para renovar la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, parece que la unidad se encuentra en crisis, luego de que Gerardo Fernández Noroña arremetió contra Adán Augusto López Hernández.

Fue mediante una transmisión en su cuenta de Facebook que el diputado federal del Partido del Trabajo (PT) con licencia acusó al extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) de actuar de “manera incorrecta y de mala fe” en relación a los gastos que ha tenido durante los recorridos.

El petista consideró que el también exgobernador de Tabasco estaría actuando con “nula amistad” con sus contrincantes, debido a que no ha querido detallar cuánto dinero ha gastado en los espectaculares que se ubican en diferentes avenidas de la República Mexicana, así como quién lo está financiando, debido a que rechazó el presupuesto que ofreció el partido guinda.

“Adán Augusto está actuando de manera incorrecta, nula amistad, mala fe e irresponsable. Yo, con todo cariño y respeto, le digo a Adán Augusto: ‘Tienes que decir cuánto has gastado en tus espectaculares y quién te está financiando’ punto”, explicó.

Fernández Noroña criticó a Adán Augusto (FB/Gerardo Fernández Noroña)

Sin embargo, ahí no se quedaron sus reclamos, pues el legislador dio a conocer que presumiblemente el exsecretario de Estado mandaría a un hombre a “intrigar” al narco en las entidades de la república, por lo que sentenció que no tendría “vergüenza” de actuar de dicha forma.

Pese al fuerte señalamiento, el morenista quiso dejar en claro que en ningún momento está diciendo que el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) esté aliado a los grupos narcotraficantes, por lo que pidió que no se tergiversen sus palabras.

“Él me manda a su chalan, al pingüino, a intrigar que narco. No tiene vergüenza, hombre. No tiene vergüenza”

Fernández Noroña continuó con las presuntas actividades que realizaría el “pingüino”, el ayudante de López Hernández, en contra de sus oponentes, pues aparentemente éste estaría diciendo “cosas espantosas” de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como del propio petista.

Noroña también señaló a Sheinbaum y Monreal

La unidad de las corcholatas estarían en la cuerda floja (Morena)

Sin embargo, Adán Augusto no ha sido el único que Fernández Noroña ha señalado, debido a que el pasado mes de junio también denunció presuntamente a Sheinbaum y a Ricardo Monreal Ávila, expresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, por presuntamente haber roto los acuerdos que las seis corcholatas pactaron.

En primer lugar, referente al senador con licencia, acusó que éste habría iniciado sus recorridos un día antes de lo que se pactó, luego de que publicó sus recorridos por cuatro templos de la religión católica en diferentes puntos de la República Mexicana.

“Yo tenía recorrido en Tamaulipas, viendo que los recorridos comienzan hasta mañana (lunes) determine que no iba, para que no dijeran que me estaba adelantado, que estaba incumpliendo los acuerdos. Bueno, Monreal ayer hizo de su recorrido religioso un evento político (...) los acuerdo se los pasó por salvase a la parte”, refirió.

Aunado a lo anterior, también reclamó la participación de la exjefa delegacional porque, también antes de la fecha, había participado en una ceremonia realizada por una comunidad indígena en la región: “Claudia hizo un evento apoyada por Clara Brugada. No es correcto, no por mucho madrugar amanece más temprano, y si se quedo que empezamos hasta mañana pues hasta mañana ¿Qué se gana? Mal comienza la semana a quién van a ahorcar en lunes”.

Sin embargo, no ha sido lo único que ha recriminado, debido señaló que las condiciones no le han parecido parejas, aludiendo a un favorecimiento a favor de Morena; pese a lo anterior, aseguró que ganará el proceso.