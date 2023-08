Nicola Porcella se quedará en México para trabajar con Wendy Guevara

Wendy Guevara y Nicola Porcella trabajarán juntos cuando termine La Casa de los Famosos (Vix)

Gracias al éxito que está obteniendo Nicola Porcella dentro de La Casa de los Famosos, el peruano se quedará en México por un tiempo.

Paola Suárez reveló en una de sus transmisiones en vivo que de buena fuente sabe que Nicola no dejará el país tras terminar el reality, pues la empresa que maneja sus relaciones públicas está trabajando con el equipo de Wendy Guevara y, por tanto, ambos tendrán actividades juntos a partir del próximo 14 de agosto.

“Por muy buena fuente, ya saben que yo estoy en la agencia, el mánager de Nico habló con uno de los representantes de la agencia donde yo trabajo”, explicó Paola.

Paola Suárez confirmó que Nicola trabajará con el mismo equipo que el de ella y el resto de Las Perdidas (Vix)

Mencionó que gracias a la cercanía que ahora tienen sus equipos de trabajo se enteró que Wendy tiene alrededor de 40 fechas ocupadas, por lo que mencionó que algunas de ellas serán con Nicola.

“Nico ya tiene bastantes fechas, yo creo en lo que acapara todo el año, se va a tener que quedar en México, y obviamente como se va a quedar en la agencia... ah, y tiene eventos con Wendy”

Paola, emocionada, aseguró que está confirmado y próximamente los fans de Wencola los verán juntos inclusive fuera de La Casa de los Famosos. “Me dijo el mero mero”, reveló.

Nicola tendrá trabajo hasta finales de 2023 (Captura de pantalla/YouTube Canal 5)

Según la influencer, serán tres fechas en las que Wendy y el peruano estarán juntos, una noticia que espera que Nicola conozca para que no se preocupe más por no tener trabajo ni en México ni en Perú a su salida de la casa.

“Que no se preocupe Nico. Nicola, no te preocupes, bebé, si no pues te vienes a mi casa a quedar aquí. No es cierto, Nico, a trabajar que es lo más bueno. Sí, pero Nico tiene mucho trabajo”, dijo Paola entre risas.

¿Qué actividades tendrá Nicola en México?

El mánager de Porcella, Yezmin Nader, reveló en entrevista para Trome que el modelo no regresará pronto a su país porque su contrato estipula que debe estar en México por un tiempo, esto debido a que tendrá que readaptarse a la vida fuera de La Casa de los Famosos y cumplirá con las reuniones que la producción organice, además de las entrevistas que deberá de ofrecer.

Nicola ha compartido que tiene la intención de ir por su hijo a Perú y traerlo, junto a su mamá, para rehacer su vida en México (Vix)

Así como el resto de los habitantes, Nicola hablará en diferentes programas sobre su experiencia en el reality y podría tener un encuentro con sus fans mexicanos.

Después de esto, finalmente podría firmar el contrato que tanto soñaba, con el que podrá permanecer en México a seguir con su vida.

Cabe recordar que hasta el momento Nicola piensa que tendrá que regresar a Perú, pero el quiere permanecer en México y traer a su hijo con él para formar una nueva vida.

Pese a que fue el primer finalista, Nicola teme ser el eliminado del viernes y no tener la posibilidad de llevarse los 4 millones de pesos (Vix)

“Con Nicola nos sentaremos a ver lo de su contrato para el proyecto que él tanto anhelaba. Ahora, él no lo sabe porque sigue incomunicado, pero ya tiene trabajo hasta fin de año. Hay un proyecto muy grande con él”, dijo el mánager.

Según ha circulado en medios de Perú, Nicola inclusive estaría siendo considerado para protagonizar una telenovela en Televisa, pero será un proyecto que aún no está concretado.

Wendy compartió que, de ser ella la ganadora, está dispuesta a ayudar económicamente a Porcella. “No te preocupes, amigo, si yo llegara a ganar, yo te ayudo, como amigos”, dijo la influencer cuando el Chico reality le confesó que tiene varias deudas por saldar y aún no sabe de qué forma las saldará.