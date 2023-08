Luis Miguel aún no paga la manutención de sus hijos a Aracely Arámbula; debe tres años

Luis Miguel no ha pagado la pensión de sus hijos pese a la demanda de Aracely Arámbula (Getty Images)

A pesar de que Luis Miguel está disfrutando del éxito que le está dejando su Tour 2023, en el ámbito legal sigue enfrentado problemas por la manutención de los hijos que tuvo con Aracely Arámbula.

El Sol de México aún no paga la pensión de sus hijos, Daniel y Miguel, según dijo el abogado Guillermo Pous a Hoy Día, por lo que la deuda lleva más de tres años; no obstante, La Chule se está ocupando por sí sola del tema, es decir, ya no está involucrando a su representante legal.

“Ese es un tema que solamente la señora Arámbula se encuentra trabajando y platicando, supongo que con las personas adecuadas. Fueron completos los últimos tres años, es decir, me parece que desde no recuerdo si finales del 2019 fue la última vez que sucedió o finales de 2020″

Guillermo Pous confirmó que Luis Miguel le debe a Aracely Arámbula tres años de manutención Credito:Youtube@

Esto desmentiría el rumor que surgió a finales de 2022 acerca de que Luis Miguel ya había saldado su deuda.

Agregó que Aracely nunca se ha negado a que sus hijos vean a su padre a pesar de que Luismi no ha cumplido con sus responsabilidades. “Es una estupenda madre y, además, jamás ha negado ese derecho y mucho menos se lo haría a sus hijos”, dijo el Abogado de las estrellas.

En cuanto a la posible forma en que Micky pague su deuda a la protagonista de La Madrastra, aún no se sabe cómo será y no se desestima la posibilidad de que tenga que dar parte de lo que gane en sus conciertos en la Arena Ciudad de México el próximo noviembre.

Luis Miguel podría ver a sus hijos estando en México si es que así lo quiere, pues Aracely estaría dispuesta a que los menores vean de nuevo a su papá (Reuters)

“No solamente en este caso, en cualquiera de los casos, pueden disponer de cualquiera de los ingresos a los cuales tengan acceso para cubrir una pensión alimenticia. No sé si ese puede ser o haya sido el acuerdo”, explicó Pous.

Cabe recordar que el intérprete de La bikina ha sido criticado por no hacerse responsable de los gastos de sus hijos ni de verlos, pero sí pasea con las hijas de Paloma Cuevas e, inclusive, ha vacacionado con ellas y las ha llevado a la escuela.

La demanda de Aracely Arámbula a Luis Miguel por no pagar la pensión de sus hijos

Aracely Arámbula ha preferido no dar declaraciones acerca de la deuda de Luis Miguel, pero se estimó que alcanzaría varios millones de pesos (Instagram/@aracelyarambula)

En marzo de 2023 se dio a conocer que La Chule había demandado a Luis Miguel por no pagar la pensión de sus hijos en los últimos años. La actriz intentó no proceder legalmente en contra de su expareja, pero debido al tiempo que transcurrió sin obtener una respuesta de él, inició el proceso.

La primera vez que Aracely habría exigido el pago de la manutención, su equipo respondió que no tenía los recursos necesarios para cubrir su deuda.

Sin embargo, ahora el intérprete de La chica del bikini azul se recuperó de su crisis económica y tendría la forma de pagar la manutención, pero no lo ha hecho.

"El Sol de México" ha sido visto en varias ocasiones con las hijas de Paloma Cuevas, lo que ha traído a colación nuevamente el tema de la pensión de sus hijos (Reuters)

Un mes después, Rosario Murrieta destapó que Arámbula habría frenado la demanda para poder llegar a un acuerdo directamente con Micky. “Parece ser que ella decidió tomar las riendas del asunto y llamarle por su cuenta a Luis Miguel para ponerse de acuerdo”, dijo la periodista.

Supuestamente, el Sol ya estaba dispuesto a pagar, o así lo habría dejado ver su equipo de contadores, pero a cinco meses de la demanda, no ha visto por sus hijos.

Por esto, actualmente el asunto de la pensión esta en manos de la actriz, fuera de los juzgados y de los abogados de ambos.

Aracely también ha dejado ver que el intérprete de La media vuelta no ha buscado a sus hijos, ni siquiera a través de una llamada.