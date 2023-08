Liga MX reanudará Apertura 2023 tras la eliminación de los clubes en Leagues Cup

El torneo Apertura 2023 se reanudará tras fracaso en Leagues Cup (CUARTOSCURO)

Luego de la escandalosa eliminación del club América en la ronda de octavos de final de la Leagues Cup —junto con la derrota de Toluca y Tigres—, la Liga BBVA MX sacó un comunicado en el que dio a conocer que está en condiciones de reanudar el Torneo Apertura 2023 pese a que sigue en curso el torneo en Estados Unidos.

Cabe apuntar que los únicos equipos que aún continúan compitiendo en el torneo es Querétaro FC y los Rayados de Monterrey. En consecuencia, la gran mayoría de los equipos mexicanos ya no tienen actividad en la Leagues Cup, así que las autoridades de la liga consideraron que están en condiciones de retomar el torneo local.

A través de redes sociales dio a conocer que el campeonato se reanudará el próximo viernes 18 de agosto con la actividad pendiente de la Jornada 4. Además, para que los equipos no pierdan continuidad y ritmo se permitirán encuentros amistosos a puerta cerrada a partir de este momento hasta antes del viernes, es decir será una semana de preparación.

América, Toluca y Tigres fueron los equipos eliminados en la fase de octavos de final de la Leagues Cup (Steve Roberts-USA TODAY Sports)

“La Liga BBVA MX informa que será el próximo viernes 18 de agosto cuando se reanude el Apertura 2023 con partidos correspondientes a la Jornada 4 cuya programación se informará con al debida anticipación”.

Hasta el momento no se tienen confirmado los horarios en los que competirán los clubes, ya que los primeros partidos que están pendientes de la fecha 4 son: Puebla vs Atlético San Luis, Juárez FC vs Chivas, Necaxa vs Tigres y León vs Mazatlán.

“Se ha autorizado al momento la realización de cinco partidos amistosos a puerta cerrada con la participación de ocho clubes de la Liga BBVA MX”, finalizó el boletín de prensa.

El torneo Apertura 2023 será reanudado por la eliminación de la mayoría de los equipos de la Leagues Cup (Twitter/ @LigaBBVAMX)

Por otra parte no se ha dado a conocer qué pasará con los partidos de Rayados vs Xolos y Querétaro vs Pachuca, ya que esos equipos aún tendrán juego en la Leagues Cup el viernes 11 de agosto, y si clasifican a semifinales, ésta se llevará a cabo el 15 de agosto, mientras que la final se jugará el sábado 19.

En una segunda publicación, las autoridades del balompié mexicano agradecieron el apoyo de la afición que estuvo presente en los diferentes encuentros que se llevaron a cabo en Estados Unidos. Desde la Liga BBVA MX reconocieron la participación del público por ir a alentar a sus clubes.

Liga MX vigilará el VAR y arbitraje para el cierre de la Leagues Cup

La Liga BBVA MX habló del tema del arbitraje y el Sistema de Videoarbitraje (VAR) en la Leagues Cup. Debido a las recientes polémicas que despertó durante la fase de octavos de final, sentenció que seguirá de cerca la participación de los últimos clubes mexicanos en la fase final del campeonato.

Liga MX prestará atención al tema del arbitraje durante la ronda final de la Leagues Cup (Thomas Shea-USA TODAY Sports)

Y es que los reclamos surgieron luego de que en la ronda de penales de América vs Nashville se repitiera —porque Luis Malagón se había adelantado antes del silbatazo—, la acción fue revisada con apoyo del VAR pero con varios minutos de retraso. Fue ahí donde ocurrió la eliminación de Las Águilas pese a que ya habían festejado.

Según autoridades de la liga mexicana explicaron que el tema ya se canalizó con los organizadores para que se lleve el caso a Concacaf y se tomen las acciones correspondientes.

“Estaremos siguiendo de cerca sus siguientes partidos, poniendo el foco en el tema arbitral y el VAR, situación que ya hemos hecho latente ante el Comité Organizador de LC, previo a inicio de la ronda de octavos de final, con el objetivo de que la turne a la Concacaf para su análisis correspondiente”, publicó.

Sin embargo, en su comunicado oficial no se refirió a lo ocurrido en el juego de América.