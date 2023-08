Las mejores canciones para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público mexicano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Te dejamos la lista a continuación:

1. LADY GAGA (w Gabito Ballesteros, Junior H)

Peso Pluma

Cosechar éxitos es sinónimo de Peso Pluma. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «LADY GAGA (w Gabito Ballesteros, Junior H)», debute en el primer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 1.550.278 reproducciones de primera entrada?

2. Primera Cita

3. SABOR FRESA

Fuerza Regida

Lo más nuevo de Fuerza Regida, «SABOR FRESA», entra directamente al tercer lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 1.192.666 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

4. LALA

5. TULUM (w Grupo Frontera)

Peso Pluma

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Peso Pluma. Quizás por esto es que «TULUM (w Grupo Frontera)» debuta en el ranking directamente en la quinta posición, pues alcanzó un total de 1.029.063 reproducciones.

6. El Azul (w Peso Pluma)

7. EL AMOR DE SU VIDA (w Grupo Firme)

Grupo Frontera

«EL AMOR DE SU VIDA (w Grupo Firme)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el séptimo puesto, con 936.920 reproducciones.

8. TQM

9. La Bebe

10. Mi Bello Angel

Natanael Cano

El sencillo más reciente de Natanael Cano ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Mi Bello Angel» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 818.238 más de reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, México es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.

Las canciones más escuchadas del 2022

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Como cada año, la plataforma de streaming hizo una recapitulación de lo más sonado y estos fueron los artistas y las canciones que lograron obsesionar al mundo en el 2022.

El exitoso tema As it was de Harry Styles se llevó la primera posición luego de también ganar el título a la mejor canción del verano; seguido muy de cerca de Heat Waves de la banda británica de indie rock Glass Animals es la segunda canción más escuchada de 2022.

La colaboración del australiano The Kid LAROI con el canadiense Justin Bieber para el sencillo Stay se convirtió en la tercera canción más escuchada a nivel mundial.

En tanto los puestos cuarto y quinto fueron ocupados por el artista latino Bad Bunny, que logró conquistar el mundo con sus canciones Me porto bonito, en colaboración con Chencho Corleone, así como Tití Me Preguntó.

En cuanto a los artistas más escuchados, el compositor y cantante puertorriqueño Bad Bunny también afianzó el tricampeonato, un puesto que mantiene desde el 2020 y que ningún otro artista ha logrado tener.

Otra de las más esperadas este 2022 fue Taylor Swift, que luego de un triunfante regreso a la escena musical la convirtió en la segunda artista más reproducida a nivel global. A nivel local, fue primer lugar en países como Australia, el Reino Unido, Irlanda, Malasia, Filipinas, Nueva Zelanda, Qatar, Eslovenia y Singapur.

El resto de la lista se completa con la presencia de dos originarios de Toronto:Drake y The Weeknd; mientras que en la quinta posición aparece el grupo de K-pop, BTS.

