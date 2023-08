Veterinaria de Profepa fue atacada por un tigre y perdió dos dedos

(Foto: especial)

Una trabajadora de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) resultó gravemente herida luego de que fue atacada por un tigre de bengala en el estado de Nuevo León.

De acuerdo con la dependencia federal, el incidente ocurrió el pasado 3 de agosto cuando un equipo de inspección acudió a la Quinta Santa Rita Exotic Park, ubicada en en el municipio de Santa Catarina, ya que recientemente fue clausurado por exhibir irregularmente animales exóticos.

De acuerdo con personal de Profepa, que solicitó el anonimato por miedo a represalias, la inspectora identificada como “Jimena” sufrió el terrible ataque cuando metió la mano derecha a la jaula del felino, para tratar de leer el chip de identificación del ejemplar, sin que éste estuviera sedado.

“Lo que nos comentan es que al intentar (la veterinaria) checar los signos vitales y que el sedante había hecho efecto, el felino se defendió por instinto y mordió”, relató la fuente al periódico El Norte.

(Foto: especial)

Como consecuencia, la joven de 27 años tuvo una amputación de los dedos índice y pulgar, así como una fuerte hemorragia, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia, primero a una clínica particular y después a un hospital del ISSSTE.

Sin embargo, el trabajador denunció que, el incidente no se debió a la falta de capacitación de su compañera, porque los inspectores federales no anestesiaron al animal, debido a que no cuentan con químicos ni el equipo de contención necesarios, por los recortes presupuestales.

Detalló que, regularmente, el cóctel anestésico usado en este tipo de especies incluye un disociativo como ketamina o tiletamina con un tranquilizador alfa-2, el cual hace efecto entre 35 y 45 minutos después.

Además, reveló que fueron los propios encargados de la finca quienes la llevaron al hospital, debido a que la Profepa no les proporciona vehículos ni viáticos para gasolina.

(Foto: especial)

En este sentido, los inconformes señalaron directamente como responsables de lo ocurrido a Patricio Rodolfo Vilchis Noriega, encargado de despacho de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, y a Gerardo Uribe López, director de Inspección de Vida Silvestre de la Profepa.

A pesar de la hemorragia, aseguró que su compañera se encuentra grave, pero estable, en un hospital.

“Hasta donde nos informaron, se luchaba para reinstalar las piezas amputadas”, señaló la fuente.

Jimena tiene estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), todavía sin Título Profesional. Ingresó a la Subprocuraduría de Recursos Naturales, como su primer empleo, el pasado 1 de abril, hace apenas cuatro meses, con un sueldo neto de 11 mil 372 pesos mensuales.

🐯🏞️La #ProfepaEnNuevoLeón acudió a un parque zoológico para verificar el estado físico de un tigre.



🔎Se identificó la jaula del tigre y constató que el ejemplar se encontraba en buenas condiciones, no se observaron señales de maltrato, ni desnutrición. pic.twitter.com/LRSbuUeuvo — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) August 2, 2023

El pasado 28 de julio, la Profepa informó que clausuró la Quinta Rita Exotic Park en atención a una serie de denuncias presentadas por varios ciudadanos ante las condiciones ambientales inadecuadas para los ejemplares.

En el sitio se localizó un jaguar, jabalíes, avestruces, cabras y otras especies.

Zoológicos condenaron el hecho y exigen mejores condiciones

Lamentamos mucho que una inspectora de @PROFEPA_Mx haya sufrido lesiones graves al tratar de revisar a un tigre en NL.

Consideramos inaceptable que @SEMARNAT_mx ponga en riesgo a su personal y también a los animales al exponer a personas sin experiencia a manejar fauna silvestre. pic.twitter.com/VQwx0ztgRl — AZCARM (@azcarmx) August 8, 2023

Al respecto, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), consideró inaceptable que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Profepa sigan poniendo en riesgo la vida e integridad física de su personal y de los animales.

“No queremos dejar pasar este hecho, porque además de que lamentamos mucho que la inspectora de la Profepa haya sufrido estas graves lesiones, sabemos que este accidente fácilmente hubiera podido evitarse”

“Cualquier persona capacitada para el manejo de fauna silvestre o aún aquellas que solo tienen experiencia empírica conocen el enorme riesgo que conlleva introducir o acercar partes del cuerpo a un felino mayor”, indicó Ernesto Zazueta, presidente de la AZCARM.

Destacó que en múltiples ocasiones los especialistas de la AZCARM, han ofrecido asesoría, capacitación y todo tipo de apoyo para el personal de la Profepa, incluso de manera gratuita, pero no han aceptado la ayuda.

“No pueden seguir enviando y exponiendo a trabajadores poco capacitados en el manejo de animales silvestres. Extrañamente la Semarnat tenía personal con 20 o 30 años de experiencia, que ha ido despidiendo u obligándolo a renunciar, y en cambio se llenaron de gente sin conocimientos, quizá por falta de presupuesto, por la mal llamada austeridad o porque simplemente el medio ambiente y la vida silvestre no es su prioridad”, expuso.

Hasta las 19:30 de este 8 de agosto, ni la Semarnat ni la Profepa se han pronunciado al respecto.