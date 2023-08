Gustavo Adolfo Infante señaló a Sandra Cuevas por deberle dinero

Foto:Cuartoscuro

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante informó que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aún no habría cubierto el costo de los servicios que contrató con él.

Te puede interesar: “Creí que mi fuente era creíble”: Gustavo Adolfo Infante se disculpa con Humberto Zurita por supuesto rompimiento

A través de su cuenta de Twitter, el comunicador mencionó que el adeudo tendría meses, pero no especificó la fecha en que fue contratado:

“Estoy en condiciones de declarar que la Alcaldesa de @AlcCuauhtemocMx, @SandraCuevas_me debe dinero de servicios para los que me contrato hace varios meses y ni siquiera me responde los mensajes. Ojalá lo lea y pague lo que me debe”, escribió.

(Captura de pantalla/@GAINFANTE)

En su mensaje, el conductor de programas como De primera mano o Sale el Sol tampoco mencionó los servicios para los que lo contrató Sandra Cuevas.

Te puede interesar: “Es peligroso para Gloria Trevi”: Gustavo Adolfo Infante alerta sobre la bioserie de la famosa

Por el momento, Sandra Cuevas no ha respondido al tuit del comunicador y no se sabe si Gustavo Adolfo procederá legalmente o esperará a que la alcaldesa de Cuauhtémoc cubra la cantidad que supuestamente no pagó.

Sandra Cuevas invitará a 100 niños a Six Flags

Uno de los anuncios más recientes de la alcaldesa fue que le obsequiará a 100 niños la entrada al parque de diversiones Six Flags, el único requisito es que muestren una foto junto a ella.

Sandra Cuevas regalará un viaje a Six Flags a 100 niños. | Twitter: Sandra Cuevas/ Six Flags

“Niños y niñas de la alcaldía Cuauhtémoc, los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. Yo sé que muchos niños ya terminaron su ciclo escolar y van a comenzar en muy poco tiempo el siguiente (..) Los primeros 100 niños que suban su fotografía y además presenten su boleta de calificaciones, me los voy a llevar el día viernes a Six Flags, nos vamos a ir juntos vamos a comer hamburguesas, hot dogs, nachos y nos vamos a subir a los juegos. Así que ese es el premio porque son niños estudiosos, son niños que obedecen a sus papás”, mencionó.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante arremete contra Luis Miguel por ‘faltar’ a prueba de sonido de su primer show: “Cumple con la gente”

Aunque algunas personas su publicaron la imagen de los menores con Sandra Cuevas, muchos internautas comenzaron a crear fotomontajes para intentar obtener su entrada a dicho parque de diversiones.

Gaby Spanic tuvo que pagarle a Gustavo Adolfo Infante

Esta no sería la primera vez presentador de televisión se involucra en un asunto similar, pues incluso ha ganado varias demandas en contra de ex colegas, como Gaby Spanic.

(Getty Images/ Instagram @gabyspanitv)

En noviembre de 2022, la actriz intentó cubrir la indemnización por daño moral con un auto viejo; sin embargo, el dinero que debía cubrir era de 193 399 mil pesos mexicanos.

“A través de una carta donde reconoce que se quedó sin recursos legales para continuar el proceso, pide saldar la deuda en especie de lo condenado en conceptos de costas judiciales con un automóvil de 2006″, externó Gustavo Adolfo en su momento.

Información en desarrollo*