¿Era falso? Sacerdote abandona boda al darse cuenta que es grabado

Sacerdote abandona ceremonia de boda por fotógrafo (Captura de pantalla)

El sacramento del matrimonio, uno de los momentos más significativos en la vida de una pareja, se ha visto empañado por un incidente inesperado que ha generado controversia.

La celebración de una boda se convirtió en un escenario de lágrimas y desconsuelo cuando un sacerdote decidió abandonar la misa tras percatarse de que estaba siendo grabado por un fotógrafo.

El matrimonio, un paso fundamental en la vida de los enamorados que deciden unirse en un compromiso de por vida, implica una planificación minuciosa para asegurar que el día sea perfecto y que cada detalle sea inolvidable. Para capturar estos momentos especiales, las parejas a menudo recurren a fotógrafos profesionales que documenten la celebración y les permitan revivir ese instante mágico una y otra vez.

Sin embargo, en esta ocasión, la presencia del fotógrafo desencadenó una situación inesperada que dejó a los novios y a los asistentes en shock.

Sacerdote deja la misa en boda tras ser grabado (Captura de pantalla)

En medio de la misa, el sacerdote notó que estaba siendo grabado y, aparentemente sin previo aviso, decidió abandonar la ceremonia. Esta sorprendente reacción llevó a la pareja a las lágrimas y dejó un amargo recuerdo en una fecha que debería haber sido de alegría y amor.

El fotógrafo, consternado por la reacción del sacerdote, expresó su indignación y anunció su intención de presentar una queja formal. “Voy a reportar eso, yo me encargo, eso que hizo no está bien. Le falta humildad, no está Dios en su corazón”, declaró el profesional de la fotografía, manifestando su preocupación por la falta de respeto percibida.

Por su parte, el sacerdote argumentó que fue el fotógrafo quien interfirió en el normal desarrollo de la ceremonia nupcial al buscar protagonismo. En palabras del párroco, “impidió que se realizara la boda al entrometerse cuando estaba en su labor ante los novios”. El religioso afirmó que su acción de abandonar la misa fue una respuesta a lo que consideró un intento de interferir en su rol durante la ceremonia.

Sacerdote deja la misa al ser grabado por fotógrafo Credito:Tiktok@quinceaneraeventos

Usuarios en redes sociales comentan

