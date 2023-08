El momento en el que Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres casi terminan su relación

En una reciente entrevista, Eduardo Videgaray y Sofia Rivera Torres conversaron sobre el momento en que casi termina su relación

Hoy en día, los presentadores Eduardo Videgaray y Sofia Rivera Torres, viven una de las relaciones más solidas en la industria del entretenimiento. Tras haberse casado en 2020, han afianzado su amor y acallado todas las críticas que en su momento vivieron como la diferencia edad que auguraban una relación fugaz.

Sin embargo, la pareja vivió momentos en los que no estaban seguros de qué tan buena idea era seguir juntos, a tal grado que el mismo Videgaray consideró la idea de salir con otras personas y seguir adelante.

Así lo confesaron en una reciente plática con Isabel Lascurain en su programa de YouTube Abre la caja de... Según Sofía, el momento en el que todo terminó fue, irónicamente, casi al inició de la relación, después de que ambos se conocieran en el programa ¡Qué Importa!

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray confesaron a Isabel Lascurain que llegaron a separarse debido a la diferencia de edad

¿Cuál fue la razón por la que Videgaray tomara la decisión de terminar con su pareja que en tantas ocasiones ha asegurado que le gustó desde el primer momento? Precisamente, la misma razón por la que fueron criticados en un principio: la diferencia de edades.

“Hubo un momento en el que dijo: ‘Tomemos nuestros caminos y salgamos con otras personas’, me cortó, me rompió el corazón, y yo ya estaba superenamorada, superilusionada”, confesó Sofía a Isabel. Videgaray confirmó la historia, asegurando que el también estaba muy enamorado. Sin embargo, el conductor sentía que le estaba privando de muchas cosas al “obligarla” a quedarse con él cuando es 24 años mayor que él.

Eduardo Videgaray aseguró sentirse "superarrepentido" por haber terminado con Sofia (Foro: Instagram/@sofiariveratorres)

“Yo también estaba superenamorado, pero decía: ‘Es que no le puedo hacer esto, ella se merece una pareja más joven…’. Y ella me dijo: ‘A ver… Eso lo decido yo’”.

Evidentemente, Sofía no tenía intención de terminar con Eduardo, pero el conductor se mantuvo firme... Al menos al principio. Durante la entrevista, Videgaray confesó que se “superarrepintió” prácticamente de inmediato, y mientras tanto, Sofía trató de curar su corazón roto yéndose de vacaciones con sus amigas a Israel.

El conductor no dejó de mandarle mensajes a su amada pidiéndole perdón, y aunque ella los veía, no respondió ninguno. La actitud de Sofía se debió en gran medida a que antes de irse al viaje, se enteró que Eduardo ya estaba saliendo con otra persona.

Mientras insistía a Sofía para que regresaran, Eduardo ya estaba saliendo con otra persona

“Cuando él me cortó, él empezó a salir con otra persona, y a mi me superdolió, y con mas razón me fui a mi viaje, y dije: ‘A ver, si está ¡Qué Importa! Cuando regrese, bien, y si no está (pues ni modo)’”, señaló Sofía en la entrevista.

Fue hasta que regresó de Israel que Sofía se dignó a hablar con Eduardo, quien no dejó de insistir un sólo día. Los deseos de Videgaray de arreglar las cosas llegaron a tal punto que se arrodilló en las instalaciones de Imagen Televisión para que Sofía accediera a hablar con él.

“Se me arrodilló en Imagen, así literal, me dijo: ‘Por favor, por favor’, me rogó”, compartió Sofía entre risas. Finalmente, Eduardo Videgaray logró convencerla, y tras conversar los problemas que atravesaban, concordaron intentarlo y “hacer bien las cosas”.

Eduardo Videgaray se arrodillo en las instalaciones de Imagen TV para que Sofía lo perdonara

Videgaray se tomó muy en serio este nuevo pacto, y es que recientemente Sofía confesó que ella no tenía muchos deseos de casarse, muy por el contrario de su pareja que no dejaba de insistir en casarse. Nuevamente, tocó convencer a Sofía, y tras una sencilla ceremonia que se vivió en medio de la pandemia, hoy viven un matrimonio que esta lejos de llegar a su fin.

“Cuando hicimos pública nuestra relación nos escribían ‘les doy 3 meses’... tú y yo nos volteábamos a ver y nos decíamos “es que no tienen ni p*ta idea”... pero nosotros tampoco sabíamos que esto existía antes de conocernos. Y sí, nosotros no nos conocimos, nos reconocimos. ¡Encontré a mi alma gemela!”, escribió Sofía en 2020 sobre su relación con Eduardo Videgaray.