Quiénes son los gobernadores que no repartirán los nuevos libros de la SEP

Gobernadores de la oposición tienen reservas por los nuevos libros de texto (Cuartoscuro)

La Nueva Escuela Mexicana (NEM) y la reedición de los libros de texto gratuito para educación básica han dividido las opiniones al interior de la sociedad, debido a que muchos consideran que es un avance y un paso hacia la justicia social el papel que adoptó la Secretaría de Educación Pública (SEP), mientras que otros aseveran que se trata de un intento de “adoctrinamiento” a las infancias.

Te puede interesar: PRI acusó a AMLO de estar obsesionado con la adulación: “Quiere contar la historia a su manera”

Esta diferencia de opiniones no sólo se ha quedado en la población, sino que también es perceptible entre los gobernadores de las entidades federativas; sin embargo, han sido los pertenecientes a la oposición los que han amenazado con no repartir los materiales, debido a que no cumplirían con los parámetros básicos para que sean parte de la educación pública.

Gobernadores que no repartirán los libros

Jalisco

Enrique Alfaro dejó clara su posición sobre los nuevos libros de texto en Jalisco (EFE/Francisco Guasco)

El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que los nuevos libros de texto no se repartirán en el territorio hasta que no se resuelva el juicio de amparo que presentó la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y donde un juez ordenó la suspensión de la distribución de los ejemplares; no obstante, dejó en claro que no busca confrontarse con el gobierno federal.

Te puede interesar: Morena lanzará en septiembre convocatoria para las nueve gubernaturas de 2024

Incluso, dejando a un lado las polémicas, el militante de Movimiento Ciudadano (MC) aclaró que la entidad cuenta con el proyecto educativo Recrea —activo desde 2019—, con el cual se iniciarán las clases el próximo 28 de agosto, se cuente o no con los nuevos materiales didácticos para la educación básica.

“Aquí no vamos a permitir que se dogmatice o ideologice a nuestros estudiantes. En Jalisco no vamos a permitir vacíos en el conocimiento matemático”

Coahuila

Riquelme tomó una posición parecida a Enrique Alfaro (Twitter/@PRI_Nacional)

Por su parte, el gobierno de Coahuila, a cargo de Miguel Ángel Riquelme, tiene una posición similar a la de Alfaro, pues el titular de la Secretaría de Educación loca, Francisco Saracho Navarro, dio a conocer que en la entidad no se entregarán los libros hasta que se resuelva el juicio de amparo, por lo que los estudiantes de educación básica trabajarán con material didáctico que proporcionará su dependencia.

Te puede interesar: López Obrador defiende los nuevos libros de texto gratuitos; así le respondió al PAN: “Son exageraciones”

Aunado a lo anterior, el secretario explicó que el 80% del material que recibirá la entidad ya está bajo resguardo, por lo que sólo podrán ver la luz si la autoridad judicial así lo determina: “Coahuila siempre ha manejado una postura responsable ante cualquier tema que pudiera tornarse político, por lo que se hará lo que realmente convenga”.

Chihuahua

Maru Campos anunció que no repartirá los libros de texto (PAN)

Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha sido más radical en su pensamiento y calificó a los nuevos libros como “basura” y anunció que no llegarán a las aulas de la entidad del norte del país, debido a que se presentaron dos amparos contra la NEM. Además, adelantó que buscaría utilizar diferentes herramientas jurídicas mientras se resuelve el asunto.

“Hay que preguntarle a los padres de familia si prefieren que los niños reciban esta basura de textos o que mejor reciban, a través de personas capacitadas, calificadas y profesionalizadas, una educación en donde no se les obligue a los niños a pensar cierta ideología y en donde no se les obligue a creer en ciertas condiciones de vida”, expresó.

Gobernadores de oposición que sí entregarán los libros

Durango

Esteban Villegas buscará asesoría (Twitter/@EVillegasV)

Pese a algunas posturas radicales, el mandatario de Durango, el priista Esteban Villegas, informó que su administración solicitó 35 expertos en pedagogía con el fin de estudiar el contenido de los nuevos materiales didácticos de la SEP, esto con el fin de conocer qué modificaciones se les podría realizar, ya que la NEM acepta el 40% de modificaciones por entidad.

Asimismo, dejó en claro que él como gobernador no va a polemizar sobre los contenidos de los libros, debido a que se trata de un nuevo modelo educativos en el país y confió en el análisis que hagan los expertos en la materia.

“Yo no podría detener los libros de texto, pues son sólo una herramienta”

Guanajuato

El gobernador de Guanajuato complementará enseñanza con libros del año pasado (Twitter/diegosinhue)

Asimismo, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) anunció que sí repartirá los nuevos libros de texto; sin embargo, los profesores contarán con los materiales del año pasado con el fin de complementar la enseñanza de la educación básica, mismos que habrían sido donados por padres de familia; no obstante, sí dejó en claro que ésta podría darse cuando se solucionen los amparos promovidos.

“La posición de Guanajuato siempre ha sido el tema de la legalidad para poderlos entregar”

El titular de la dependencia, Jorge Enrique Hernández Meza, expresó que los materiales son perfectibles, por lo que consideró importante la realización de mesas técnicas donde se puedan encontrar una fe de erratas y así mejorar.

Gobernadores de la 4T respaldaron los nuevos libros

En medio de la postura indefinida de la oposición sobre los nuevos libros de texto gratuito, los mandatarios pertenecientes a la Cuarta Transformación se pronunciaron a favor de los mismos y calificaron de “voces conservadoras” las críticas que han recibido.

“Su descalificación por parte de voces conservadores, son la continuidad, a estas alturas trasnochada, de quienes han mantenido las mismas posiciones desde la inclusión del artículo 3ro constitucional y hacen del humanismo, la libertad, la justicia, la fraternidad, la democracia (...) y los derechos humanos, los contenidos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje”

Aunado a lo anterior, los gobernadores señalaron que no es necesario mandar libros a la hoguera o alarmar con “conspiraciones comunistas”, puesto que los materiales están sustentados en lo que garantiza el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).