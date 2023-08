Pati Chapoy recordó cuando un actor le propuso tener relaciones a cambio de trabajo

Pati Chapoy recordó cuando un reconocido actor le propuso tener relaciones por trabajo (Instagram/@chapoypati)

Pati Chapoy se ha convertido en un referente de los espectáculos en México, algo que la ha orillado a recibir propuestas que tiene que rechazar por propasar sus límites.

Una de estas propuestas la tuvo años atrás, cuando un actor le ofreció tener relaciones sexuales a cambio de que ella le diera trabajo.

“No voy a decir el nombre del actor porque es muy conocido, hoy está casado y tiene hijos, pero un día llegó a mi oficina, te estoy hablando de hace ocho años más o menos”, comenzó a relatar la titular de Ventaneando en una transmisión en vivo.

La periodista mencionó que ha tenido otras anécdotas igual de incómodas con otros artistas (Captura de pantalla/Facebook)

Dicho actor le ofreció hacer lo que ella quisiera con tal de que le diera trabajo, le aseguró que sabía actuar, conducir y escribir, pero también podía hacer otro tipo de actividades.

“Él diciéndome que podía hacer novelas y que podía conducir y que podía escribir y que podía blablabla. Pues es que yo nada más controlo o llevo los espectáculos de la televisora. Tuvo el atrevimiento de decir ‘tú dime qué quieres que te haga y con mucho gusto lo hago’. Lo corrí de mi oficina”

Pati afirmó que el actor posiblemente no sabía lo que estaba haciendo y cometió un error al pensar que ella estaba dispuesta a tener ese tipo de intercambio.

Pati se mostró molesta al recordar este incómodo momento de su vida (Captura de pantalla/YouTube)

Pati Chapoy en varias ocasiones ha rechazado trabajar con algunas personalidades famosas, no sólo porque se hayan acercado a ella con propuestas indecorosas, sino que también por quiénes son y su pasado.

Años atrás Rosario Murrieta confirmó que Pati rechazó entrevistar a Karla Panini y su esposo, Américo Garza, porque no estaba del todo de acuerdo con su forma de presentarse a este tipo de encuentros con los periodistas.

“Este programa siempre ha sido abierto a la entrevista con Américo Garza y Karla Panini y en una primera oportunidad te ofrecieron la entrevista a ti (Pati Chapoy)”, comentó la jefa de información de Ventaneando.

Chapoy mencionó que este tipo de anécdotas las podría poner en un proyecto biográfico (Instagram/@chapoypati)

Según Murrieta, Chapoy no aceptó platicar con ellos porque “siempre han sido a modo, acomodadas a sus intereses”, señaló, es decir, ellos manejarían la entrevista a su favor, con las preguntas que les convinieran.

Asimismo, no podía viajar en ese momento a Monterrey, donde quería que se llevara a cabo la conversación, pues las restricciones por la COVID-19 se lo impedían.

Pati Chapoy desmintió haber tenido un paro respiratorio

Hace unos días el nombre de Pati Chapoy se volvió tendencia por supuestamente haber sufrido un paro respiratorio y estar delicada de salud. Algunas cuentas en Twitter dedicadas al mundo de la farándula afirmaron que la periodista tuvo que ser internada debido a lo grave que se encontraba.

(Captura de pantalla/YouTube)

Por varias horas estuvo circulando este rumor, pero ella lo negó a través de las redes sociales de Ventaneando, donde aseguró que estaba “vivita y coleando”, además de que se presentó sin problema alguno a trabajar.

“Antes de presentar a la invitada del día de hoy, quiero que quede claro que estoy vivita y coleando, estoy en vivo en Ventaneando. No me internaron, no me dio ningún paro respiratorio, estoy bien”, dijo Pati en un corto video.

Pati y sus compañeros afirmaron que es común que en plataformas como Twitter mencionen que ella o alguno de los presentadores de Ventaneando estén atravesando situaciones comprometedoras o difíciles, por lo que pidieron a su público no creer en este tipo de rumores y sólo confiar en la información que ellos publiquen en sus redes oficiales y las del programa.

Daniel Bisogno mencionó la posibilidad de denunciar legalmente a las cuentas que difundan información falsa sobre ellos, pero no han compartido si verdaderamente procederán.