Ferka deja La Saga tras su criticada participación en La Casa de los Famosos

(Captura de pantalla Instagram/@lasagaofficial/@ferk_q)

Cuando Ferka fue eliminada de La Casa de los Famosos, Adela Micha — la “verdadera” jefa” — confrontó a la presentadora en el programa Se te estuvo di y di, de La Saga; en su momento no hubo ninguna repercusión, pero ahora María Fernanda Quiroz anunció que se retirará de dicho espacio.

Fue durante la emisión de Se te estuvo di y di del pasado 7 de agosto cuando Ferka reveló que ya no formará parte del programa en el que compartió la conducción con Pablo Chagra, Phabs y Deborah La Grande.

Ferka acudió al foro acompañada de Jorge Losa, ambos formaron una relación cuando estuvieron dentro de La Casa de los Famosos, esto fue lo que le dijo a los seguidores del programa de espectáculos de Adela Micha:

“Me voy a ir de Se te estuvo di y di, voy a extrañar mucho este sillón, voy a extrañar mucho el perreito, voy a extrañar mucho el contar los chismes como los contamos aquí, voy a extrañar mucho ponernos de acuerdo para nuestras jo...rías, los outfits que armábamos, les agradezco totalmente todo su cariño, las risas, el bullying, el hate, todo lo que ponen ahí en los comentarios”

(Captura de pantalla Instagram/@lasagaofficial/@ferk_q)

Por el momento, Ferka no ha explicado cuál es el motivo de su decisión; sin embargo, hay rumores sobre un supuesto despido por parte de Adela Micha, ya que la conductora de televisión se mostró molesta por la actitud que tuvo dentro del reality La Casa de los Famosos. Aparentemente, la influencer habría dado una imagen equivocada sobre su forma de ser, lo cual habría afectado la presencia de todo el equipo de trabajo.

La ex integrante del Team Cielo estuvo con Jorge Losa en el estudio Crédito: (Instagram/@lasagaofficial)

Qué le dijo Adela Micha a Ferka cuando fue eliminada

“A Ferka todo mundo se le está yendo encima, muy mal Ferka, que mala representación de La Saga estás haciendo, tienes que defender a tus compañeros”, le dijo en su momento Adela Micha.

“Ferka, que no se te olvide que la verdadera jefa y única soy yo. Durante tu participación en La Casa de los Famosos México hubo varios momentos, momentos Ferka que nos han sorprendido de una colaboradora de La Saga. Es por eso Ferka que esta noche yo me dirijo a ti para darte una noticia y para dejarte algunas preguntas… Pareciera que vimos a dos mujeres distintas, la del reality y la de La Saga, ¿Cuál es la Ferka real?”, expresó Adela Micha también. Esto lo hizo como una voz por altavoces, muy similar a la forma de comunicación de La Jefa en La Casa de los Famosos.

Adela Micha confronta a Ferka y la hace llorar en vivo (Fotos: Twitter)

Ferka no ha confirmado o desmentido este rumor, simplemente se limitó a agradecer a sus admiradores por todo el apoyo brindado en su cuenta de Twitter, además, mencionó que no se iría de forma permanente.

Cuando Ferka se dirigió hacia sus compañeros, amigos y colaboradores, les mencionó que dejaba abierta la posibilidad a regresar a Se te estuvo di y di, además de que hizo un reconocimiento al público por apoyarla y por seguir su etapa en dicho programa.

De igual forma, les agradeció hasta por los comentarios negativos que llegó a recibir en su momento, lo que podría confirmar que su polémica en el reality influyó en su decisión, de acuerdo con algunos internautas.

Ferka se convirtió en una de las figuras más más odiadas del reality show, de acuerdo con muchos internautas

“Se te estuvo di y di tiene esta nueva temporada, este nuevo movimiento y en este movimiento ya no voy a estar presente, no es un adiós si no un ‘hasta luego’ pero en este momento voy a estar presente, por caminos de la vida esta es la decisión que les quería compartir, gracias por el público que está en el merequetenge y socorocotongo, gracias por seguirme en este camino de la conducción que me encanta, en este proyecto que surgió con muchas risas” finalizó.