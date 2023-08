El día que se descompuso Chilpancingo e inició una racha violenta de ejecuciones de taxistas

Los Tlacos mantiene una disputa territorial con el grupo de Los Ardillos en Chilpancingo (Foto: Archivo)

“Saludos Presidenta: Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que viniste a buscarme. Con cariño, tu amigo”, se leía en una de las cartulinas que el sábado 24 de junio fueron abandonadas en pleno centro de Chilpancingo, Guerrero, junto a cinco cabezas humanas.

Entonces todavía no se sabía, pero se trataba de una declaración de guerra y del primer evento inaugural de una racha violenta que hasta el día de hoy no ha cesado en la capital guerrerense.

El lunes 7 de agosto, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, tres unidades tipo Urvan que se hallaban estacionadas en la colonia Los Ángeles fueron atacadas a tiros. Los choferes murieron atravesados por las balas y a una de las unidades los agresores le prendieron fuego.

Al mismo tiempo, a tan solo dos calles de distancia, una persona fue ejecutada al interior de una marisquería. Varios días antes, por temor a ataques de este tipo, varias rutas del transporte público suspendieron sus servicios: Tixtla, Tlacotepec, Tierra Colorada y Huiziltepec.

El sábado 8 de julio distintos hechos de violencia dejaran un saldo de seis choferes de taxi asesinados, dos de ellos calcinados, y cinco heridos, entre ellos dos mujeres. Un total de nueve unidades tenían impactos de bala.

El día siguiente Chilpancingo era solo calles vacías, comercios abiertos sin clientela, el servicio de transporte público paralizado y muy pocas personas en las calles.

En semanas anteiores se viralizó un video en el que se aprecia a la Presidenta Municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, desayunando junto a uno de los líderes criminales del grupo “Los Ardillos”, Celso Ortega.

Los agresiones a unidades de transporte público no son algo nuevo en Chilpancigo. En julio de 2018 tres choferes fueron asesinados en circunstancias similares. Pero tras la aparición de las cinco cabezas frente a la Plaza San Mateo, la violencia se ha multiplicado y no ha parado.

La tarde del domingo pasado, un chofer de la ruta Indeco-Mercado-Chilpancingo fue asesinado en los límites con Juan R. Escudero, y a su unidad le prendieron fuego.

Tras los últimos ataques de este lunes, los choferes comenzaron a divulgar un mensaje entre ellos: “Hoy la decisión es nuestra, los que crean conveniente parar sus unidades están en su derecho de hacerlo y los que no, con todas las medidas de seguridad propia trabajen y estén atentos a cualquier situación de riesgo”.

Aunque poco después volvió a circular un nuevo mensaje: “Hay que parar las unidades, por favor, ya guárdenlas, guárdenlas, ya no saquen turno, ¿sale? Ahora sí se puso un poquito feo otra vez…”.

La alcaldesa de Chilpancingo se deslindó de la responsabilidad por los hechos violentos en la capital guerrerense: “Esto no me corresponde. ¿Cómo voy a decir algo de lo que yo no tengo información?”.

Dos grupos del crimen organizado, Los Ardillos y Los Tlacos, han sido los principales responsables de la ola de violencia que se vive en la capital de Guerrero.