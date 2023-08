Benito Castro aseguró que muerte de Paco Stanley todavía es un misterio por esta razón

Paco Stanley y Benito Castro (@YoSoiTuLSR) (Vix)

Un nuevo producto sobre el terrible asesinato de Paco Stanley está a la vuelta de la esquina. Tras el éxito de El Show: Crónica de un asesinato, el nombre del conductor de televisión volvió a estar en boca de todos.

Te puede interesar: Paola Durante recordó su aterradoras estancia en la cárcel: “Ahí va la asesina”

El documental tuvo la presencia de figuras muy cercanas a Paco, como Mario Bezares, Paola Durante y Benito Castro, quien ha dado más de una declaración escandalosa tras el estreno del documental en ViX.

Esta vez tuvo un encuentro con las cámaras de Ventaneando, donde reveló la razón por la que, en su juicio, la verdad sobre la muerte de su amigo es y seguirá siendo un misterio.

Te puede interesar: Estas son las series de Netflix que atraen al público de México

Asimismo, se pronunció sobre le próxima producción de Prime Video, que contará con actuaciones de importantes figuras del espectáculo como Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez.

Benito Castro y Paco Stanley fueron amigos y colaboradores durante los años dorados del comediante. Juntos experimentaron vivencias de todo tipo y fue uno de los primeros que la producción de ViX buscó para participar en el documental.

Qué dijo Benito Castro del asesinato de Paco Stanley

El antiguo colaborador de Paco Stanley fue tajante en su opinión. Y es que, hasta la fecha, la verdadera razón de la muerte del comediante más querido de México todavía es desconocida.

Para el comediante es muy clara la razón del misterio Crédito: Ventaneando

Recientemente, el documental disponible en la plataforma de ViX barajeó un montón de posibilidades; sin embargo, los datos exactos todavía son un misterio, incluso para el equipo de periodistas que trabajó en la producción.

Te puede interesar: ¿Qué ver en Disney+? Estas son las series top en México

En dicha serie, se reveló que el caso podría ser reabierto, y que, seguramente, se podría llegar a la verdad de alguna u otra forma; no obstante, parece haber una poderosa razón para que esto no ocurra.

La próxima bioserie también continúa con la idea de ser lo más fiel posible a la realidad; sin embargo, Benito comentó sobre ella:

“Me gustaría ver lo que no se va a ver, ni en esta ni en ninguna otra bioserie, que es la verdad de las cosas. No se va a ver, el que lo diga... se muere”.

Asimismo, retó a quien sepa lo que realmente pasó que lo diga con las pruebas y los elementos que sostengan su dicho; pero insistió en que eso nunca pasará, pues, de existir alguien, correría un grave peligro.

“Muchos podemos hablar de oídas, de que te platicaron... pero la verdad se la llevó a la tumba, y nadie va a poder decir la verdad”, declaró.

Paco Stanley y Benito Castro fueron buenos amigos Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro

Cabe recordar, que Paco Stanley falleció de forma muy violenta, cuando un grupo de hombres armados interceptaron su camioneta a las afueras del restaurante del sur de la Ciudad de México: El Charco de las Ranas.

Desde entonces, mil y un hipótesis han sido consideradas, y de hecho, tal fue lo mediático del caso que fueron inculpados algunos colaboradores del cómico, como Mario Bezares y Paola Durante, pero al tiempo salieron por falta de pruebas.

Para Benito Castro, no existe nadie que quiera hablar de la verdad, que es una espera inútil, y aseguró que él ni siquiera tiene la noción de la verdadera razón del asesinato de Paco Stanley: “No, y no me metas en esa bronca, Dios me libre, no la conozco ni la diría yo”.

A pesar de haber participado en el documental de ViX, hace un tiempo, Benito Castro arremetió contra la producción, pues no estaban respetando, en su juicio, la imagen de su fallecido compañero: “Me dijeron que era un homenaje a Paco Stanley, no que iban a hacer escarnio de su persona”

Asimismo, negó rotundamente que el comediante vendiera drogas, ni que ésta fuera la razón por la que fue asesinado.