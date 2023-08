Álvarez Máynez acusó al PRI y al PAN de apoyar “noticias falsas” sobre libros de la SEP

El diputado federal habló sobre los errores que podría haber en los libros de texto gratuito (Cuartoscuro)

El diputado federal de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, cuestionó la postura del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el legislador recordó que ambos partidos gobernaron —desde el Ejecutivo Federal— 82 el país y habrían dejado cinco de cada 10 planteles con fallas en la infraestructura del sistema de agua, luz o drenaje.

Aunado a lo anterior, el emecista recalcó que en los cinco años que lleva el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presuntamente han ignorado el tema de la educación, debido a que no han solicitado la presencia de ningún titular, por lo que le pareció sorpresivo el interés por los nuevos materiales educativos para la enseñanza básica.

“El PAN y el PRI gobernador el país 82 años. Después de 82 años, dejaron un país en el que a 5 de cada 10 escuelas les falta agua, luz o drenaje. Después de 5 años ignorando el tema educativo; sin que hayamos discutido con ningún titular de la @SEP_mx la política educativa (incluso con la pandemia encima), han tenido un súbito de interés en los libros de texto”, explicó el martes 8 de agosto.

El emecista utilizó su cuenta oficial de Twitter para criticar la postura del PRI y el PAN respecto a los libros de texto (Twitter/@AlvarezMaynez)

Aunado a lo anterior, el legislador reconoció que los materiales de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) contienen errores, “como se contabilizaron (...) en el sexenio anterior” e instó a que éstos sean resueltos, pero no que se destruyan los libros, tal como han pedido algunos personajes como el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza.

Fue por todo lo anterior que Álvarez Máynez rechazó la postura del PAN y el PRI para unirse a noticias falsas, la cual, dijo, presuntamente sería patrocinada por grupos de interés, calificando este acto como de “cinismo e hipocresía”. Además, instó a que se acompañe a las infancias y no que sean utilizadas de forma electoral.

“Y por supuesto que en los libros de texto hay errores, como se contabilizaron al menos 117 el sexenio anterior por especialistas. Pero sumarse a una campaña de noticias falsas auspiciada por grupos de interés es un nuevo acto de cinismo e hipocresía. Hay que corregir los libros, no destruirlos. Hay que acompañar a las niñas y a los niños, no usarlos electoralmente”, concluyó su mensaje en redes.

Álvarez Máynez continuó su posicionamiento en la Comisión Permanente

Álvarez Máynez coincidió que sí existen errores, pero no apoyó posición de la oposición (Crédito: Canal del Congreso)

El mensaje del militante de Movimiento Ciudadano no se quedó solo en redes sociales, pues también se unió al debate dentro de la sesión de la Comisión Permanente y defendió su postura de que algunas críticas a los nuevos materiales responderían a la hipocresía.

“No hay debate más importante (...) en esta república es la educación. Por supuesto que es condenable que haya errores en los libros de texto (...), pero también hay muchas noticias falsas y también hay mucha hipocresía”

De acuerdo a lo que explicó, con ejemplos de diversos libros de texto, los errores no son propios de este gobierno, sino que se han dado en los diferentes sexenios en donde se han renovado los materiales para la educación básica, como en los sexenios de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón o Díaz Ordaz.

“El adoctrinamiento es un error endémico, sistemático del sistema político mexicano, que hace mal este gobierno en perpetuar, pero que es un error que no lleva cinco años, lleva 87 años de no entender que la educación debe de ser para formar ciudadanos críticos no militantes de ningún partido política”, continuó.

Finalmente, sentenció que también existen fallas en el entendimiento del amparo contra los libros, pues éste explicaría que los libros no se deberían de entregar los materiales si son contrarios a los planes de estudio.