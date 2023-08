Productora de LCDF confirmó que habrá otra eliminación antes de la final

Rosa María Noguerón mencionó a una revista que uno de los finalistas saldrá el viernes (Captura de pantalla/Vix)

El domingo 6 de agosto se realizó la que hubiera sido la última eliminación en La Casa de los Famosos México; esto le dio paz y felicidad tanto a los habitantes como a los seguidores del Team Infierno, pues todos todos convirtieron en finalistas; sin embargo, la productora del reality reveló que Wendy, Poncho, Sergio, Nicola o Emilio podrían salir del programa antes de la gran final.

Rosa María Noguerón, la productora de este reality, aseguró que no habrá cinco finalistas, si no cuatro. Ella mencionó que se hará un “borrón y cuenta nueva” en la última semana del programa: “Convocamos otra votación y el viernes sale como finalista y no como eliminado un integrante de los cinco que queden, llegando cuatro al domingo”, mencionó en conversación con la revista TVyNovelas.

El Team Infierno llega a la final, pero solo con cuatro integrantes (Captura de pantalla)

De esta forma, Rosa María Noguerón dejó en claro que el viernes 11 de agosto habrá una nueva eliminación, pero el integrante que se despida de La Casa saldrá como finalista.

Este cambio de reglas arruinaría los planes de Poncho de Nigris, Nicola Porcella, Wendy Guevara, Emilio Osorio y Sergio Mayer, pues hicieron lo posible por eliminar a todos los integrantes del Team Cielo y así, llegar juntos hasta la final.

Es importante mencionar que Apio Quijano también estaba incluido en esta estrategia colectiva, pero fue eliminado el 23 de julio, pues Jorge Losa salvó a Mary La Barby Juárez tras ganar el quinto liderato dentro del reality.

Aunque los integrantes del Team Infierno hicieron todo lo posible por mantenerse unidos y dentro de la casa durante la mayor cantidad de tiempo posible, ahora se enfrentarán a la despedida de alguno.

Los nominados de la última Gala de Eliminación fueron Wendy, Barby y Poncho (captura de pantalla/Instagram/@lacasafamososmx)

Por el momento, los habitantes no se han enterado de cómo funcionará esta dinámica, sólo han celebrado varias veces que la boxeadora Mary La Barby Juárez hubiera salido eliminada.

La dinámica de otro integrante eliminado en la última semana ya se había realizado en otros realitys del mismo formato, pero de otras televisoras y países, por ejemplo en la versión de Telemundo.

Esta decisión tomó por sorpresa a muchos internautas, pues ya se habían despreocupado de salvar a sus integrantes favoritos; sin embargo, también hubo algunos fans del reality que apoyaron esta decisión, ya que el programa les había parecido “repetitivo”.

Hasta el momento la salida del quinto finalista no se ha dado a conocer en redes sociales y tampoco se conocen detalles sobre la dinámica para lograrlo, pero es muy probable que sea a través de votaciones en línea.

Cómo votar en La Casa de los Famosos

Aún no se aclara que dinámica será (captura de pantalla/lacasadelosfamososmexico.tv/vota)

1. Ingresa a la página oficial de La Casa de los Famosos México (http://lacasadelosfamososmexico.tv) o escanea el código QR que aparece en pantalla durante Las Galas.

2. Haz clic en la sección de “Votaciones” en la página oficial.

3. Atender las indicaciones correspondientes para la nueva dinámica. Actualmente solo se puede votar para seleccionar al ganador o ganadora, esto se puede realizar únicamente durante las Galas en vivo.

La Barby Juárez no podía golpear a otros integrantes

A su salida, la campeona de boxeo reveló que tenía prohibido agredir a sus compañeros del reality, de acuerdo con lo que firmó en su contrato de entrada. Sin embargo, Mary La Barby Juárez mencionó que tuvo que contener su ira en la última semana.

La boxeadora se convirtió en la última eliminada (Foto: ViX+)

La famosa boxeadora hubiera querido agredir a alguno de los integrantes del Team Infierno, sobre todo cuando criticaban o hablaban de las acciones de Jorge Losa.

En el último posicionamiento antes de su eliminación, Nicola Porcella, Sergio Mayer y Emilio Osorio externaron su deseo porque saliera, ya que era la última integrante del Cuarto Cielo. Así lo adelantó el ex Garibaldi:

“No me queda más que felicitarte porque ni siquiera tú te imaginaste que ibas a estar más de dos semanas y hoy haces 8 semanas dentro de La Casa de los Famosos y hoy te conviertes en la última integrante del Cielo en salir de la casa”.