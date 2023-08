Metro CDMX suspendió servicio en la Línea A por persona que cayó a las vías

Aglomeraciones en la línea 9 (café) que recorre de Pantitlán a Tacubaya (Twitter/@mariomx07)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que alrededor de las 9 de la noche de este domingo 6 de agostó fue suspendido el servicio en la Línea A debido a las maniobras para rescatar a una persona que cayó a las vías en la estación Peñón Viejo.

“El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea A. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, informó a través de sus redes sociales.

Algunos usuarios reportaron que por lo menos 30 minutos antes del reporte oficial, el servicio se encontraba suspendido, por lo que se registra una importante concentración en la estación Pantitlán.

Los testigos compartieron en redes sociales el operativo a cargo de los servicios de emergencia para rescatar a la persona que habría perdido la vida dentro de las instalaciones del Metro.

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea A. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 7, 2023

Debido a este incidente, el servicio fue suspendido en ambas direcciones, mientras que la estación Guelatao también fue desalojada, según algunos testimonios.

Se trata del segundo incidente de este tipo en lo que va de la semana, luego que en la estación Hidalgo de la Línea 2 ocurrió una muerte doble el miércoles 2 de agosto. El caso adquirió mayor relevancia al saberse que un joven con signos de depresión decidió quitarse la vida provocó la muerte de otra joven de 19 años, identificada como Celia.

De acuerdo con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el incidente ocurrió en la estación Hidalgo con dirección a Cuatro Caminos alrededor de las 16:00 horas. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el joven empujó a la chica que se encontraba esperando el tren e inmediatamente se arrojó detrás de ella, por lo que ambos fueron arrollados.

El jueves, Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México informó que, luego de contrastar videos de cámaras de videovigilancia y testimonios de testigos, la joven fallecida en el percance sí fue empujada al paso del tren por un hombre con el que no tenía relación alguna.

Según las investigaciones, el joven padecía depresión y al tomar la decisión, arrastró a una joven inocente. Foto:Cuartoscuro

“Hasta este momento, la información que tenemos se deriva, uno, de los videos que se analizaron; dos, de los testimonios. De acuerdo con los videos, en efecto, parece que llega una persona y justo cuando el tren se está acercando avienta a la chica y luego se avienta esta persona también al metro”, explicó en conferencia de prensa el mandatario capitalino.

El joven fue identificado como Luis Arturo “N”, de 27 años de edad, de quien se encontró un mensaje en el que explicó las razones que lo orillaron a esta situación.

El hombre dejó en evidencia su estado de depresión y que la situación pudo agravarse debido a que era víctima de bullying , emociones potenciadas por una posible decepción amorosa.

“Es el fin... ya no pude aguantar más, en serio lo intenté... pero ya no puedo continuar”, dijo en el mensaje que fue expuesto por uno de sus amigos. Además, Luis Arturo señaló que trató de dar señales pero no recibió ayuda de su círculo cercano.

(Foto: especial)

Previamente Luis Arturo compartió un mensaje sobre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio en el que llamaba a “demostrar que alguien siempre está para escucharte” y una crítica al acoso en redes sociales que habría sufrido.

“Es triste ver que cuando uno pregunta existen comentarios como estos. Digo, preguntas porque no sabes, no para satisfacer el ego de otros”, fue una de sus publicaciones.

Desde agosto del 2016 se aplica el programa “Salvemos vidas”, por ello el personal de la red de transporte recibe capacitación sobre el protocolo de apoyo a personas en riesgo suicida.

Desde su creación hasta el 24 de julio de 2024, el programa ha logrado contener a 620 personas en riesgo suicida al interior de estaciones de la red.

Según el reporte del Metro, el promedio de edad de quienes presentan riesgo de acto suicida, es de 31.9 años.