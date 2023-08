López Obrador reveló cuándo se publicará su próximo libro: “Son las últimas recomendaciones”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la fecha de publicación de su próximo y último libro. Foto: Cuartoscuro

Al confiar que su sucesor continuará con la “transformación”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que tan pronto termine su gestión al frente del país se irá a “La Chingada”, su rancho ubicado en Palenque, Chiapas.

Sin embargo, antes de retirarse de la vida pública en septiembre próximo, tras las elecciones presidenciales, el primer mandatario tiene planeado transmitir sus “últimas recomendaciones” a través de un nuevo libro.

“Ya no voy a estar, me voy a jubilar y no quiero se guia moral, ni caudillo, ni mucho menos cacique. Terminando a finales de septiembre, [me voy] a Palenque y me jubilo”, aseveró.

López Obrador anunció la fecha estimada para la publicación de su último libro sobre política. Foto: Infobae México

Durante su conferencia matutina de este lunes, López Obrador detalló que en sus tiempos libres continúa escribiendo su próxima y última obra sobre política en México, que podría estar disponible a partir de marzo de 2024.

“Estoy escribiendo en mis tiempos libres el último libro que voy a escribir sobre política, que va a salir como en marzo del año próximo”, detalló, y adelantó que podría terminarlo en diciembre de este año. Advirtió que por temas de impresión, su distribución sucedería en marzo.

Sobre el contenido, como ha comentado en diversas ocasiones, refirió que está “dedicado a los jóvenes” y que contiene una serie de recomendaciones para “ser más que un hombre de Estado”.

“Ya son las últimas recomendaciones. Es un libro dedicado a los jóvenes, el que estoy haciendo. Son los últimos apuntes para que conozcan sobre el noble oficio de la política, pero no sólo teoría sino también la práctica, todo lo que significa servir al pueblo, gobernar, cómo ser más que un hombre de Estado, cómo ser un hombre de Nación”, abundó.

Previamente, el tabasqueño ha ofrecido pequeños adelantos de su trabajo, del cual aún no sabe el título, que condensa todo el proceso político que comenzó tras su victoria en las urnas en las elecciones 2018.

Cabe recordar que este no es el primer libro que escribe López Obrador, pues a lo largo de su carrera ha escrito al menos 17 obras, publicadas entre 1986 y 2021. Su trabajo más reciente es “A la mitad del camino”, que “cuenta los primeros tres años de este gobierno”, según sus propias palabras.

AMLO presentó su libro, "A la mitad del camino". Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro

AMLO adelanta su agenda para las próximas semanas

Antes de concluir su conferencia de prensa de este 7 de agosto, López Obrador adelantó que el próximo fin de semana saldrá de gira por el sur del país para la supervisión de obras prioritarias.

Adelantó que el fin de semana, del viernes 11 al domingo 13 de agosto, realizará una gira en Veracruz, Chiapas y Oaxaca para supervisar los trabajos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y del Tren Interoceánico.

Invitó a periodistas a cubrir su Quinto Informe de Gobierno desde Campeche, el próximo 1 de septiembre; además, les garantizó un lugar en el primer convoy del Tren Maya, que estrenará el mismo día.

Por la tarde, se espera la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, entregará la presidencia a su homólogo yucateco, Mauricio Vila.

Un día después, el 2 de septiembre, irá en el Tren Maya de Mérida a Chichen Itzá, para participar en la apertura del “Chichen Viejo”; luego, se trasladarán a Cancún.

Finalmente, el domingo inaugurará el distribuidor vial del Aeropuerto Internacional de Cancún y la Avenida Colosio en Cancún, que se repavimentó con concreto hidráulico.