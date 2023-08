Erika Buenfil habló de la adicción de su hijo: “Ya lo ahogaba”

El joven de 18 años se sinceró con sus followers respecto a una adicción que está dejando atrás (Foto: Instagram)

A finales del pasado mes de julio, Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil, se sinceró con su público y dio a conocer que se encontraba haciendo todo lo posible por eliminar un hábito nocivo que comenzaba a repercutir en su salud gradualmente.

Y es que el joven de 18 años contó en una transmisión en su cuenta de TikTok que estaba dispuesto a dejar de consumir cigarrillo electrónico, pues presentó un daño en su salud bucal, especialmente en sus encías.

Nicolás narró entonces en el material audiovisual cómo han sido sus primeros días tras dejar el famoso cigarrillo llamado también “vapeador”, y aseguró que esto no ha sido tan sencillo como esperaba en un inicio.

“Esto no es una cosa que me enorgullezca. Me da pena. Me da coraje, pero yo llevo dos años y medio fumando vape (cigarros electrónicos). Hace seis días decidí dejarlo porque estaba afectando mi salud, en especial con las encías. Se me empezaron a ching*r. Estaban muy mal”, compartió el adolescente en el video grabado desde su casa.

“En estos seis días mi mente ha estado relajada. Eso de que dicen que te da ansiedad como loco, por lo menos a mí no me ha pasado. Lo que sí es que tu cuerpo se acostumbra a una sustancia que consumías habitualmente. Se vuelve dependiente y mi cuerpo lo está pidiendo a gritos. Mi cuerpo quiere un toque de esta cosa. Lo necesita”, expresó durante la tercera semana de julio el hijo de la popular actriz.

En el mensaje dirigido a sus contactos en la red social aconsejó a sus congéneres a que no comiencen a fumar y eviten el consumo.

“He investigado y es completamente normal estos síntomas de abstinencia, pero como consejo: si no fumas, no fumes nunca. Mantente alejado lo más que puedas de esto, y si lo haces, pues que te sirva para no intentarlo”, expresó el joven.

“Consejo del día gente, espero que se den una idea de lo que es fumar v@p3, los mantendré updateados de cómo voy, espero poder lograrlo!”, escribió en la descripción del video que compartió, disponible para el millón de seguidores con el que cuenta en su cuenta de TikTok.

El mensaje de Nicolás fue aplaudido por su famosa madre, quien le escribió un breve mensaje. “Te amo tanto, felicidades”.

El joven aseguró que a casi un mes de dejar su hábito ha notado mejorías (IG: erikabuenfil50)

Ahora, más de dos semanas después de aquella confesión, Nicolás Buenfil compartió con la prensa cómo ha vivido estos días de abstinencia. Fue durante su presencia en la alfombra de los premios MTV Miaw 2023, celebrados este viernes 4 de agosto en Ciudad de México, donde el joven contó que lleva casi un mes sin inhalar el vapor creado por el aparato electrónico.

“Empecé a sentir que ya estaba mal como en mi condición y dije: ‘mejor ya’. Ahorita ya llevo casi un mes de haberlo dejado y lo decidí por mi salud”, contó en el encuentro con la prensa.

Por su parte, Erika Buenfil -la llamada “reina del Tik Tok”-, con quien acudió a la entrega de premios del canal de videos, comentó que dicho hábito ya le estaba causando estragos a su hijo, que se veían reflejados en su condición física.

Erika dijo apoyar la decisión de su hija y admitió que ya estaba perjudicando su condición física (IG: erikabuenfil50)

“Le di consejos porque de repente los jóvenes no quieren hacer caso, pero de repente ya le cansaba andar en bici, ya le cansaba esquiar. (…) Es un joven al que le gusta estar haciendo cosas y eso (el vapeador) ya lo ahogaba”, externó.

“Un buen día yo estaba trabajando y me dijo: ‘mamá, acabo de tomar esta decisión’. Hizo su video y yo no lo podía ver porque estaba trabajando, pero me emocioné mucho”, destacó Érika Buenfil.