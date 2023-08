“Pensaba que era broma”: joven revela cómo un hombre la ignoró durante toda su cita por ver el futbol

Lorena aseguró que la cita con el colombiano fue la peor que tuvo en su vida. (Tiktok)

Bumble, ha sido una de las apps de citas más populares del mundo, en donde cualquier persona espera encontrar al amor de su vida; sin embargo, a veces los encuentros no suelen ser cómo esperan, tal fue el caso de una tiktoker mexicana quien reveló cómo su “match” la ignoró porque que prefirió ver el futbol de su país.

Mediante dos videos de Tiktok, la mexicana contó su ‘history time’ de la vez que un chico de nacionalidad colombiana, la ignoró en plena cita porque para él era más importante ver el futbol de su país.

Durante su ‘history time’, Lorena Castilla, sin revelar el nombre de su cita, confesó que al principio no quería verse con él en persona; sin embargo, ante la insistencia del hombre, aceptó, siendo la peor cita de su vida.

“Yo nunca había salido con nadie en un app de citas; sin embargo, una ocasión hice match con un colombiano en bumble, la verdad se me hizo guapo. Total el mismo día que estábamos hablando el güey ya me quería ver”

“Al tercer día él me invita a su casa en la condesa y yo lo trata de convencer de que nos veamos en un lugar público, pero él me decía: ‘No, yo soy colombiano, hay que vernos en mi casa, porque yo no conozco mucho acá (CDMX)’. Yo no sabía si el güey, me quería cog$ o no sé y fui clara con él le dije: ‘Güey que chinga&& quieres hacer, ¿me estás invitado a tu depa para cog$ o que pedo?’. A lo que me dice que no porque quería que nos conocieramos primero.

Llegó al restaurante pidiendo que pusieran el futbol colombiano

Lorena Castilla, tiktoker mexicana, reveló cómo conoció su cita por Bumble, y posteriormente, la ignoró para que pudiera ver el futbol colombiano

Posteriormente, ella dijo que aceptó ir a su departamento del chico, llega en su coche y éste se sube. “Yo no sab´ía que nos íbamos a ir en mi coche, pero en la primera cita yo lleve chaperones, fuimos a comer, y lo primero que el güey hace es preguntarle a la recepcionista que si puede poner el futbol de colombia en la TV”.

La creadora de contenido siguió contando que el muchacho colombiano le advirtió que no le iba a prestar atención, en lo que duraba el partido, porque era muy importante para él, por lo que ella pensó que era una broma, pero no, el chico sí la ignoró en toda la cita.

Prefirió ver el futbol colombiano que estar estar disfrutando la cita.

“Nos empezamos a besar, porque caí su labia por su acento colombiano, porque la verdad me gusta su acento. Pero en un momento empieza el futbol de Colombia y me dice: ‘Perdón, pero no te voy a prestar atención, es que ya va a empezar el partido y la verdad es muy importante’, pensé que era broma, pero no, sí me ignoro. Y básicamente me insinuó que iba a dejar el futbol de Colombia si nos íbamos cog$, cosa que yo quería. Él me dijo que nos viéramos ese día y ese día también iba a estar el futbol de Colombia”

“Al medio tiempo, nos paramos para irnos, él se iba a su casa y yo a la mía. Total estaba lloviendo y yo lo tuve que llevar a su casa, ósea fui por él a su casa, lo lleve a comer y finalmente lo traje de regreso y para variar y no me invento nada. En el camino me quería besar y en las conversaciones siempre me pedía nudes. Seis meses después me manda mensaje como si nada y me dijo si quería salir, pero lo bloqueé”, concluyó.