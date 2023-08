Lilly Téllez exigirá comparecencia de la titular de la SEP tras polémica por libros de texto

La senadora del PAN presentó el punto de acuerdo en sus redes sociales (Cuartoscuro)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, exigirá comparecencia ante la Cámara Alta de la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, así como del director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro, con el fin de explicar la polémica por los nuevos libros de texto gratuito.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora presentó el punto de acuerdo que someterá a consideración de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente debido a que señaló como importante que los funcionarios ofrezcan explicaciones sobre las supuestas fallas educativas que tendrían los nuevos contenidos.

Asimismo, sentenció que, principalmente, tendrán que dar varias justificaciones sobre el presunto contenido comunista que contienen los libros, así como detallar cuándo se corregirán los errores que se han evidenciado en algunos medios de comunicación y redes sociales.

“Muy #FelizDomingo. Solicitaré la comparecencia de Leticia Ramírez, titular de la SEP, y Marx Arriaga también deberá asistir al Senado. Tendrán que informar sobre los libros de texto comunistas y cómo corregirán los errores que tienen”, se pudo leer el domingo 6 de agosto.

La senadora también pidió la presencia de Marx Arriaga en la Cámara Alta (Twitter/@LillyTellez)

La también periodista compartió el punto de acuerdo que enviará a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente y ahí se pudo observar que el objetivo de la comparecencia sería garantizar los principios a favor del derecho a la educación para las infancias que explica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

“(...) para que rinda un informe en el que explique el procedimiento de elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como su situación actual e indique las acciones que implementará para atender y subsanar los errores, omisiones, deficiencias, inconsistencias y/o imprecisiones”, es parte del documento que compartió la panista.

la panista compartió el punto de acuerdo que compartirá (Twitter/@LillyTellez)

Tras dar a conocer su postura, la senadora se dedicó a responder algunos comentarios que le dejaron sus seguidores donde la felicitaron por la postura que adoptó desde la Cámara Alta, debido a que una parte de la ciudadanía sí considera como “comunistas” los nuevos contenidos educativos.

“Esos patéticos populistas neocomunistas fracasados bullyes y sobretodo ignorantes y cobardes no tienen valor para presentarse ante el Senador”, “excelente propuesta. Y si se atreven a dar cuentas, que deben de hacerlo, que la comparecencia se abra a los medios”, “con todo contra esos adoctrinadores retrógradas y comunistoides”, fueron algunos comentarios que aparecieron en la publicación.

Ante esos y otros comentarios, la panista aprovechó para responder y lanzarse contra Marx Arriaga, luego de que éste sentenciara que defendería los nuevos libros de texto gratuitos con su vida: “(...) es un burócrata dispuesto a dar la vida, pero no la cara”.

Marx Arriaga daría su vida por los nuevos libros de la SEP

Las respuestas de Téllez tuvieron como contexto el tuit que emitió el funcionario en días pasados, luego de que estallara la polémica por el presunto contenido comunista de los nuevos materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública y él saliera a su defensa.

Fue mediante sus redes sociales que el director de Materiales Educativos que detalló cómo el tema ha impactado en la sociedad, debido a su impacto en diferentes medios de comunicación, en donde se le ha acusado de poder pisar la cárcel.

Ante ese comentario, el también académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez aseguró que no solo daría nueve años, sino que daría su vida entera por defender los parámetros de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

“El tema del libros de texto ocupó ayer 11 primeras planas, amenazaron con 9 años de prisión. Por la NEM, por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años; doy la vida. Vengan por ello, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado...¡Me encontrarán trabajando!”, expresó.