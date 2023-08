Esta es la razón por la que compararon a Poncho de Nigris con Bob Esponja

El famoso fue comparado con uno de los personajes animados más populares de la televisión. (Ig: @ponchoenigris) (Archivo Infobae)

La Casa de los Famosos México entra a su recta final debido a que sólo queda una semana para conocer finalmente quién será el ganador de entre los 14 participantes que buscaron obtener los 4 millones de pesos del premio, pero a pesar de que se encuentra en sus últimos días, el reality show sigue dando de qué hablar y esta vez fue por una razón divertida y curiosa por la que compararon a Poncho de Nigris con Bob Esponja e inclusive lo llamaron pantalones cuadrados.

El regiomontano ha sido uno de los protagonistas de los últimos momentos que tiene el concurso televisivo que sin duda marcará un antes y un después debido al impacto que ha tenido dentro del público situándose entre las tendencias en distintas redes sociales por diferentes temas como las peleas con Sergio Mayer, las polémicas fiestas o la rivalidad entre el Team Infierno y el Team Cielo del que sólo queda una representante: Mariana La Barby Juárez.

Sin duda alguna los temas que han iniciado una conversación en torno a ellos también genera opiniones fuera del reality show, pero esta ocasión la razón por la que compararon a Poncho de Nigris con Bob Esponja fue por la sencilla razón de que se ríen de una forma muy parecida durante una transmisión de Resulta y Resalta, el “programa” que Wendy Guevara popularizó.

Usuarios de redes encontraron parecido entre Poncho y el personaje cuadrado

La risa del personaje animado amarillo es uno de los rasgos que lo han caracterizado, especialmente en el doblaje latinoamericano, desde que se emitió en 1999, hace más de 24 años y que lo llevó a ser identificado de manera internacional. Esa misma risa fue recordada cuando el regiomontano se burló de un chiste que hizo la influencer durante su espacio de charlas y cuestionamientos que creó dentro de La Casa de los Famosos.

Los seguidores del reality show consideran que, en efecto, era tan parecida que podría tratarse del mismo actor de doblaje que da vida a Bob Esponja en el idioma español (aunque esto no sea así porque la voz oficial del personaje es Luis Carreño), pero eso no fue impedimento para llamarlo Ponchoesponja. Asimismo las burlas al respecto no faltaron. Esto expresaron los usuarios en redes sociales:

“El hace el doblaje.... Jajaja”, “me da risa su risa”, “Sí es”, “Ni mandado a hacer el apodo del Ponchoesponja jajaja”, “Me cae mal, pero su risa de verdad da risa”, “me encanta su risa”, “Me encantaaaaaa como se ríe!!!! Poncho, Poncho, vamos a la final mi rey”, “hahaha sí están igualitos”, fueron parte de los comentarios que recibió el video que mayormente fueron positivos.

Bob Esponja se convirtió en una de las caricaturas más importantes vigentes en la actualidad. (Archivo)

Sergio Mayer protagonizó pelea con Poncho de Nigris a una semana de la final

A medida que avanzan los días dentro de La Casa de los Famosos México el hecho de extrañar a los seres queridos, estar encerrados las 24 horas en un espacio definido conviviendo con las mismas personas ocasionó tensiones entre el tan unido Team Infierno, especialmente entre los dos considerados como “líderes del equipo.

Se trató de Sergio Mayer y Poncho de Nigris después de que el regiomontano lo culpó por traición. Todo surgió a raíz de que el regiomontano consideró que estaba portándose “muy serio” lo que no le agradaba, especialmente porque se encontraba nominado y podría tratarse de los últimos momentos que compartirían en el reality show.

Los integrantes del "Team Infierno" protagonizaron una acalorada discusión Crédito: La Casa de los Famosos

La respuesta del exdiputado fue que no lo hablaría hasta que llegara el momento lo que desató las molestias en el ex Solo Para Mujeres y le contestó con ataques y groserías iniciando así otro roce entre ellos.