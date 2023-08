De la Madrid aseguró la continuación de los programas sociales: “ni un peso atrás”

El tricolor habló de sus estrategias (Foto: Twitter/edelamadrid)

Enrique de la Madrid Cordero, aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, confirmó que los programas sociales seguirán en caso de llegar a la presidencia de la República.

Durante su evento informativo en Tlanepantla, Estado de México, el integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacó la importancia de los programas económicos que benefician a la población, por lo que aseguró su permanencia y mejoramiento. El tricolor hizo un llamado a la población para no preocuparse por el tema, luego de que este resurgiera en medios.

De la Madrid detalló que uno de sus objetivos es reforzar los programas sociales que, hasta el momento, el gobierno de la administración actual ha impulsado como por ejemplo, las becas para jóvenes mexicanos, o incluso, el apoyo a las mujeres y adultos mayores.

Enrique de la Madrid y Alito Moreno protagonizaron un abrazo durante el registro del exfuncionario (Twitter/@PRI_Nacional)

“Aprovecho para decir que los programas sociales ni un peso atrás, no les vamos a quitar ni un peso a ningún programa social, que no los amenacen, que nos los asusten, no es verdad. Para empezar, ¿por qué los quitaremos? Ni que fuera uno tarugo, por qué le va uno a quitar el apoyo a la gente que hoy, por un gobierno inepto no tiene una economía que crezca y que necesite de los programas sociales para sobrevivir. No le vamos a quitar ni un peso a los programas sociales”, afirmó el aspirante.

A pesar de ello, Enrique de la Madrid señaló la importancia de invertir en los sectores de salud para regresar a un “México en donde había hospitales, un Seguro Popular”. Indicó que uno de sus propósitos sería “volver” a viejas prácticas, “las que sí funcionaban”.

Cabe destacar que De la Madrid no ha sido el único aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México que reafirmó la permanencia de los programas, luego de que el tema resurgiera en la conversación pública tras las declaraciones del ex presidente Vicente Fox Quezada.

El ex mandatario habría sido entrevistado por el medio Latinus, en donde destacó su apoyo a la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, a quien insinuó quitar los apoyos económicos en caso de llegar a la presidencia en 2024.

Se cumplieron 23 años del triunfo de Vicente Fox (Cuartoscuro)

“Ojalá y Xóchitl no cubra eso de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl”, apuntó el mandatario el pasado mes de julio.

No obstante, distintos participantes de la alianza de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), antes Va por México, salieron a corregir al ex presidente, destacando que una de las estrategias del bando opositor es seguir con los apoyos y mejorarlos.

Incluso, las dirigencias del PAN sacaron un pronunciamiento para negar la postura de Vicente Fox Quezada, indicando que algunos de ellos fueron iniciativas del propio partido en años anteriores.

“En relación con la política social, los programas sociales y las declaraciones del ex presidente Vicente Fox, la Comisión Redactora de la Plataforma Electoral del 2024 del PAN, señala que dentro de sus trabajos se tiene contemplado plantear la continuidad y la consolidación de los apoyos sociales para la población. Cabe recordar que dichos apoyos han sido parte desde hace 24 años de la política social del país y que los gobiernos de Acción Nacional crearon muchos de los más efectivo”, destacó el comunicado del blanquiazul.