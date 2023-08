Poncho de Nigris acusó a Sergio Mayer de traición y protagonizaron acalorada discusión

Poncho le dijo a Sergio que tiene hambre de ganarse los 4 millones. | ViX.

Los participantes ya están sufriendo los estragos del encierro dentro de La Casa de los Famosos. La última gran discusión ocurrida fue entre Sergio Mayer y Poncho de Nigris, quienes se enfrentaron a palabras en la cocina mientras los demás habitantes observaron en silencio.

El reality show del momento está es su recta final y los participantes están dando todo de sí para ganarse los 4 millones de pesos del premio. La competición está por volverse aún más reñida pues el próximo domingo saldrán el último expulsado y sólo quedarán los elegidos para la gran final.

Wendy Guevara, Mariana “La Barby” Juárez, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Nicola Porcella están viviendo sus últimos días en la casa y esperan convertirse en el gran ganador o ganadora.

El enfrentamiento entre los dos integrantes del Team Infierno viene después de una temporada de unión entre el equipo. Esta amistad ha inspirado a los televidentes y generado gran simpatía, por lo que la pelea entre los dos hombres ha resultado de gran interés en redes sociales

Cómo fue el enfrentamiento entre el “Team Infierno”

Poncho de Nigris manifestó que, desde hace algunos días, Sergio Mayer parece distante y ha tenido ciertas actitudes, especialmente con él, que lo han hecho cuestionarse acerca de su lealtad y apoyo.

Los integrantes del "Team Infierno" protagonizaron una acalorada discusión Crédito: La Casa de los Famosos

Para no quedarse con la duda, el integrante del Team Infierno decidió encarar al también político en la cocina de la casa, comenzando una incómoda pelea donde, al menos de Nigris, le dijo de todo.

“Está cabr*n estar así, con esta vibra ahorita que estoy nominado”, dijo Poncho. Por su parte, Mayer respondió: “Lo voy a hablar cuando yo lo tenga que hablar y lo voy a decir cuando yo quiera”. El actor de La Fea Más Bella no se movió de su línea, y prefirió ignorar a Poncho diciendo que sí a todo continuamente.

De Nigris, desesperado y visiblemente frustrado le contestó: “Ya estuvo, ya tenemos dos días así con la mala vibra, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el problema?”. Y terminó por no controlarse cuando arremetió contra su compañero diciendo:

“Ahorita que estoy nominado, que está nominada Wendy. Quieres exhibir algo ante la gente para ganar, para ganar, tienes tanta hambre de ganarte los 4 millones y quieres empinar gente, a tu amigo, quieres empinar a tu amigo”, se lanzó De Nigris.

¿El team se desmorona? Hay tensión entre Sergio y Poncho (Captura de pantalla/Vix)

La pelea continuó en el cuarto del Team Infierno, donde Poncho no dejó de hablar y continúo acusando a Mayer de querer traicionarlo a él y Wendy: “Ya empezaste a hacer tu juego solitario para empinar gente, conmigo no, papá, ya no, ya tengo 47 años, ya no. Vamos a ver ahora con qué sale el señor”.

Ya aprovechó para echarle en cara la ayuda que tanto él como Wendy le dieron hace unos días para salvarlo de la nominación: “Que algo no le gustó, cuando lo cuidamos en esta nominación, cuando decidimos que no fuera, ahora sale con que algo no le gustó”.

A pesar de estas acusaciones, Sergio Mayer no quiso dar detalles del porqué se ha alejado de sus amigos. Unos minutos después de la acalorada discusión, y una vez que el actor se fue del cuarto, Poncho detalló a Wendy, Emilio y Nicola las actitudes que había tenido Sergio con él desde días atrás:

“Me sentaba a su lado y no hablaba, había malas vibras, le da cul* que ya vamos a la final y me quiere sacar ahorita y manipulando a la gente, pinch* hambre por el dinero”. Finalmente, amenazó que si Sergio comenzaba a decir cosas para afectarlo, él también ventilaría “estrategias sin sentido” que le habría comentado en su momento.