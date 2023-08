Luisito Comunica critica a Yahritza y su escencia; le recuerdan cuando él arremetió contra Puebla: “Con qué derecho” | VIDEO

Luisito Comunica vs Yahritza y su esencia (Ig)

La banda de adolescentes conocida como Yahritza y su escencia ha causado gran controversia a lo largo de la semana. Pues, pese a la corta edad que tienen los originarios de Estados Unidos, ya han sido blanco de críticas por parte de muchos usuarios mexicanos.

Esto se dio después de que asistieran a una conferencia de prensa en el país y dijeran que no les gustaba la comida mexicana, lo cual es un elemento casi sagrado para muchos connacionales. A partir de ello, los músicos recibieron insultos y hasta memes que rayaron en la xenofobia, racismo y clasismo.

Con el tema en auge, algunos famosos no dudaron en dar su opinión al respecto y el youtuber Luisito Comunica no fue la excepción.

Qué dijo Luisito Comunica

A través de TikTok Luisito mostró un video en tono de burla hacia la banda con ascendencia mexicana y colocó en la descripción: “Cuando tu amigo se va seis meses a Estados Unidos y regresa a México”.

En el breve clip se ve al influencer hablar en español, pero imitando un acento gringo. Además, se escucha cómo alguien le pregunta si quiere comer tacos o comida mexicana a lo que él responde:

“La comida en México no me gusta, yo como puro chicken, burgers, wings, me gusta más la comida de mi Washington. México no me gusta, mucho ruido, muy ruidoso”.

El video rápidamente se viralizó y tuvo más de 6 millones de visualizaciones en dicha plataforma. Los internautas se sorprendieron de que Luisito se metiera en la polémica y otros se rieron de su sketch.

Le recuerdan a Luisito Comunica su odio por Puebla

Pero el influencer no salió bien librado del todo, ya que otros usuarios de TikTok lo tacharon de incongruente. Ello, debido a un antiguo video en donde el comunicador externó que no le gustaba Puebla.

“Por alguna razón no me encanta esta ciudad, Puebla, o sea vengo para ver a mi familia y punto. Sino fuera por eso nunca vendría. Tal vez es porque estoy demasiado cómodo en mi nuevo hogar”, puntualizó el famoso en aquel entonces.

Usuarios en redes tacharon de incongruente al youtuber

“Con qué derecho”, fue uno de los comentarios más puntuales que le hicieron al famoso.

Pese a las criticas que recibió después de que se viralizara nuevamente ese clip, varios de los fans de Luisito lo apoyaron fervientemente.

“Me pasa lo mismo, yo viví en CDMX y prefiero mil veces mi nuevo lugar de recidencia en Puebla”. “Yo soy de Puebla y ahora vivo en otro lugar y con lo que hoy en día es Puebla claro que no me encanta ir a Puebla”. “Yo también soy de Puebla, ahora vivo en MTY y la neta no me gustaría regresar a Puebla”. “Es diferente, porque él vivía ahí”, son algunas de las menciones.