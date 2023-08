Addis Tuñón va a Argentina para reportear conciertos de Luis Miguel y le roban su equipo de trabajo

Addis Tuñon y Luis Miguel (ImagenTV/Archivo)

Luis Miguel regresó a los escenarios después de estar cuatro años ausente y el primer lugar en donde se presentó fue en el Movistar Arena ubicado en Buenos Aires, Argentina el pasado 03 de agosto. Tanto fans, como periodistas a lo largo del mundo estaban al pendiente de cómo sería el concierto de El Sol de México, por lo que algunos afortunados pudieron ir a escuchar en vivo al intérprete durante esta fecha.

Te puede interesar: Las exóticas peticiones de Luis Miguel para su hotel y camerino en Argentina

Tal fue el caso de Addis Tuñón, periodista de espectáculos en Imagen TV que fue enviada como corresponsal para las presentaciones del intérprete de La Incondicional. Sin embargo, aunque la reportera estaba muy contenta por estar en el país albiceleste, tuvo que ir a interponer una denuncia cuando le robaron su equipo de trabajo.

Fue durante una emisión en De primera mano, donde Addis se enlazó con sus compañeros de foro y platicó en primera instancia su felicidad por el regreso de Micky.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante criticó actitud de Luis Miguel durante su gira en México

“Soy otra, la que va a regresar a México no va a ser la misma. Lo vi emergr en una plataforma, lo vi renacer ante un público que no tenía 4 años que no lo veía y cuando lo volvió a ver no podíamos creer la luz de sus rayos. No puedo dejar pasar la magia, el fenómeno, lo que logra Luis Miguel, estuvimos presentes”, comenzó a decir con una sonrisa en los labios.

Luis Miguel y su romántico gesto hacia Paloma Cuevas

Qué le robaron a Addis Tuñón

Pero no todo fue alegría para la conductora, ya que explicó que durante su estancia en Argentina varias personas le recomendaron que fuera precavida con sus objetos personales debido a los atracos.

Te puede interesar: Este es el setlist completo de Luis Miguel Tour 2023

“Ya me lo habían advertido mis colegas argentinos que debo de decir son solidarios, amables”, puntualizó.

Según la comunicadora, ella se mantuvo al pendiente de todo el equipo que llevaba, pero lastimosamente le hurtaron su dispositivo movil.

Addis Tuñón actualmente trabaja en programas de Imagen Televisión (Foto: Instagram/@tunonaddis)

“Me veías con mucho cuidado con el micrófono y el trípode y cuando ponía yo solita mis luces. Me decían: ‘en cualquier momento va a haber unos motochoros que te van a quitar todo, porque lamentablemente aquí pasa eso’ (...) y bueno me sucedió ya a mí”, señaló.

Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado y lamentó la situación que atraveso su compañera de programa.

Pese al mal trago, Addis compartió en sus redes sociales que aún así asistiría a otros de los conciertos que Luis Miguel dará en Argentina.