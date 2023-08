Reportero encara a AMLO por influir en partidos políticos y lo compara con Fox: “Está haciendo lo mismo”

El reportero cuestionó a AMLO sobre su influencia en la competencia de partidos políticos. | Captura de pantalla

El reportero Rafael Ramírez le reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador su influencia en la equidad de competencia entre los partidos políticos, llegándolo a comparar con el exmandatario Vicente Fox Quesada, a quien acusó de violar el artículo 134 de la Constitución Mexicana.

Te puede interesar: AMLO niega freno a distribución de libros de texto de la SEP: “No hay amparo que lo impida”

El reportero del Sol de México afirmó que López Obrador “está haciendo prácticamente lo mismo” que Fox, cuando en el 2006 el exmandatario se posicionó sobre él, en el marco de las elecciones presidenciales de ese año.

Sin embargo, el presidente respondió que no considera que está violando la ley, pues no hace un llamado a votar por algún partido o persona en particular; sin embargo, argumentó que como gobernante tiene la obligación de advertir sobre el regreso de “los corruptos que saquearon a México”.

Te puede interesar: Qué dice la canción de ‘Los Tigres Del Norte’ que AMLO retomó para hablar de los migrantes; ésta es su historia

“No estoy influyendo, estoy hablando nada más de una realidad, que existe un bloque conservador que está en contra de la transformación del país y esto lo he dicho desde siempre, que es un bloque conservador muy corrupto.

-Pero después de que Fox se metió con usted en el 2006, violó Fox la constitución, usted está haciendo prácticamente lo mismo.

Te puede interesar: López Obrador exhibe supuesta mafia de proveedores de medicina: “Adulteraban los medicamentos. Había muertes”

“No, yo lo que estoy advirtiendo es que quieren los corruptos los que saquearon a México, es que quieren regresar a hacer lo mismo, no, no , no somos igual y tenemos la obligación de advertirle a la gente”, respondió.

El comunicador reviró que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, podría ser quien se posicione respecto a los partidos o candidatos opositores, a lo que López Obrador contestó que no por él tiene derecho a hablar sobre el tema y tiene las pruebas de que “son una pandilla de rufianes”.

-Pero para eso usted tiene a Mario Delgado...

“Pero eso es partido. No, no, no, el gobierno está obligado a garantizar la justicia, la honestidad y la democracia, esa es la función y yo tengo el derecho de decir y además tengo las pruebas de que son una pandilla de rufianes, de corruptos que le han hecho mucho daño al país, entonces no estoy metiéndome en cuestiones de género, esto no tiene que ver con hombres no es de mujeres”, reafirmó el presidente.

Finalmente, Rafael Ramírez insistió en porqué López Obrador no acude con las autoridades correspondientes para presentar denunciar los actos de corrupción; no obstante, el mandatario explicó que sí lo ha hecho anteriormente e incluso ha escrito libros al respecto, pero solo “las han archivado”.

-¿Por qué no presenta denuncias?

“Porque he presentado durante mucho tiempo y las han archivado, yo he denunciado a todos, a los corruptos, es más he escrito libros denunciándolos y he presentado pruebas. Ahora llegaron aquí y me dijeron: mire aquí, la señora Xóchitl, que la escogen los oligarcas para engañar y resulta que siendo jefa delegacional su empresa recibe contratos de desarrolladores inmobiliarios que hacían gestiones en la delegación”, agregó.