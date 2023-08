Mauricio Mancera reveló que le ofrecieron dinero por apoyar a un integrante de LCDLF

A Mauricio Mancera también le ofrecieron dinero por apoyo en La Casa de los Famosos (Instagram @maumancera/Vix)

A casi una semana de que termine La Casa de los Famosos, se ha destapado que los grupos de fans están dispuestos a dar dinero a varios famosos con influencia en redes sociales con tal de que apoyen a sus habitantes favoritos.

Mauricio Mancera reveló que él fue uno de los que recibió una cuantiosa propuesta por aparentar que es fan de un habitante y apoyarlo desde sus plataformas, donde se ha vuelto popular por sus reacciones a lo que pasa dentro de la casa.

Fue en el programa en YouTube de Pepe y Teo que el actor reveló cómo fue que se dio cuenta de que es cierto que los fandoms pagan a famosos con tal de recibir apoyo. La propuesta inicial que él recibió fue de 5 mil pesos, pero los rechazó.

El actor aseguró que no aceptó el pago porque no quiere caer en "campañas políticas" (Captura de pantalla/YouTube)

“No voy a decir qué participante, pero a mí me ofrecieron dinero para hacer campaña por un participante. Yo no lo acepté. Me ofrecieron 5 mil y luego fue ‘¿qué quieres?’”



Mancera aclaró que no fue la familia del famoso quien le hizo la propuesta, sino que su grupo de fans, lo que le extrañó aún más por lo que logra el fanatismo el público.

“Yo no sé si esta persona está al tanto, son sus fanáticas”, dijo.

A pesar de que Denisha y Teo le insistieron para que revelara las fans de quién habían sido quienes le ofrecieron el dinero, él se negó a revelarlo.

Mancera no mencionó si la propuesta es reciente o no, pero hablaron sobre la final del programa (Vix)

Mauricio no se había posicionado a favor de un solo integrante, pero los últimos días se ha quejado de que únicamente queda Barby de Team Cielo dentro de la casa y espera que ella gane, pero también apoyó a Team Infierno.

Teo y Denisha mencionaron que a ellos no les han hecho este tipo de propuestas y, al contrario de Mauricio, sí aceptarían el dinero.

¿Qué otros famosos han revelado que les ofrecieron dinero por apoyar a habitantes?

La primera en destapar que había personas que estaban pagando a cambio de apoyar en redes a uno de los habitantes en riesgo de ser expulsados fue Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara.

El fan de Raquel habría buscado a Las Perdidas por la fama que tienen en redes sociales (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

A través de su canal de YouTube, la influencer comentó que un hombre le ofreció a ella dinero por hablar a favor de Raquel Bigorra, pero ella no lo aceptó, incluso se mostró enojada por esto.

No obstante, confesó que Evelyn y Kimberly La más preciosa sí aceptaron el dinero. Ella también recalcó que la persona que les pagó fue un fan de la presentadora.

“Me dijo: ‘Te pago para que me hagas las historias apoyándola para que ella no salga’. Le dije: ‘mira, yo te voy a decir una cosa, yo no te voy a hacer esas historias, ¿por qué? Porque cuando a mí me nace apoyar a la gente, yo lo hago de corazón, si no, no”, dijo Suárez en su video.

Ninguna de Las Perdidas acusaron directamente a Raquel ya que ella ni su familia fueron los que ofrecieron el dinero (Vix)

Kimberly confirmó esto sin dudarlo, pues dijo que era evidente y para ella no tenía nada de malo.

No obstante, algunos fans de Wendy y el resto del público de La Casa de los Famosos se mostraron molestos por las declaraciones de las dos influencers, pues acusaron que esta situación fue un soborno.

Pese a esto, la producción no dio ningún comunicado y Raquel Bigorra sí salió del reality. Actualmente, dentro de la casa únicamente quedan Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Barby Juárez, Emilio Osorio, Wendy Guevara y Nicola Porcella.

Los nominados de la semana son Barby, Poncho y Wendy. Quienes no sean expulsados pasarán a la semana final.