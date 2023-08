La señal que dio Paola Rojas sobre un posible nuevo romance

La mayoría de los espectadores pasaron por alto la señal de Paola Rojas sobre una posible nueva pareja. (Ig: @paolarojas)

Desde que la conductora Paola Rojas se separó del exfutbolista profesional Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, después de una historia de amor de 11 años de duración y un matrimonio de 9 años, mucho se especuló sobre la vida romántica de la también periodista, pero desde el 2018, es decir desde hace 5 años, siempre ha sido muy hermética en los temas del amor tras vivir el episodio de infidelidad de su expareja.

El 2023 estuvo marcado, para la presentadora de Netas Divinas, por el final de un proceso importante que le afectó, explicó, en sus ánimos, su carácter y en su manera de ver la vida. De acuerdo con ella, toda esta historia con Zague terminó en el momento en que se dio cuenta que lo había perdonado y como consecuencia era tiempo de “pasar la página”, porque, agregó “tenía mucho por vivir aún”.

Tiempo después de estas declaraciones de Paola Rojas dio las primeras señales de que podría estar estrenando un nuevo romance, pero sin revelar nombre, fechas ni mucho menos orígenes de un amor en crecimiento, pero fue Galilea Montijo quien se dio cuenta de la pequeña pista y se lo hizo notar, pero para sorpresa de todos, los invitados no lo captaron y hasta ahí quedó el tema.

La señal de la conductora sobre un nuevo amor

La conversación del talk show estaba relacionada con las actividades que los hombres podían o no hacer a diferencia de las mujeres, entre las que destacaron el hecho de poner atención a dos tareas diferentes al mismo tiempo, cosa que Alex Lora, invitado del programa, no podía hacer porque se consideraba como una persona torpe.

Después de iniciado el debate fue la segunda invitada, la cubana Raquel Bigorra, quien dijo que uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el hombre cuando apoya en las tareas del hogar es ir al supermercado para surtir la despensa de casa.

Precisó que es un “reto” para los hombres ir a comprar abarrotes porque siempre olvidan la lista, no entienden qué necesidad debe cubrir el producto que van a adquirir o simplemente no entienden los apuntes. Paola Rojas contestó que esto no es exclusivo del género masculino porque a ella también le ocurría y fue así como dio esa breve señal de un nuevo romance, así lo compartió la periodista:

“Ay no, a mí tampoco me mandes porque estoy igual o peor... en mi caso es al revés, yo en el super me abrumo... no encuentro la lista del super que me dejaron ahí... por suerte ya tengo quien vaya por mí. Gracias, mi amor”.

Paola Rojas aseguró que ya perdonó a Zague. (Fotos: @Irzague / @paolarojas)

La sorpresa de Galilea Montijo fue de tal magnitud que su reacción fue señalar a Paola Rojas y levantarse de su asiento mientras gritaba. Pero el tema de conversación fue desviado porque el vocalista de El Tri contó que su esposa Chela Lora lo regañaba porque regresaba del supermercado y siempre faltaban cosas que debía de haber comprado porque “urgían”.

¿Por qué terminó el romance entre Paola Rojas y Zague?

La separación del exfutbolista de la periodista inició con los rumores de que Zague le había sido infiel a Paola Rojas. Después se difundió la noticia de que existía un video que comprobaba el engaño amoroso que protagonizó el ahora comentarista deportivo.

La presentadora de Netas Divinas fue hermética sobre el asunto hasta que llegó el momento en que confirmo que en efecto había tenido que vivir este proceso que finalmente concluyó en el divorcio de la que se consideraba una de las parejas más sólidas dentro del mundo de entretenimiento.

Paola reveló que primer fue por intención porque empezaba a llegar tarde o contestaba llamadas que lo alejaban del lugar donde se encontraba para iniciar largas conversaciones. Finalmente lo comprobó por el video íntimo de la infidelidad.