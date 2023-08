Faint on Call y el poder del post grunge hecho en México

La banda surgió en 2020 durante la pandemia por el Covid-19. (@faintoncall)

Faint On Call es una banda México-estadounidense con una interesante propuesta musical que oscila entre los géneros del shoegaze, rock alternativo y post-grunge muy al estilo de los 90. Recientemente estrenaron su álbum debut titulado Swoon, con una colección de temas compuestos por cuatro experimentados músicos.

La agrupación la conforma Tobias Hawkins, el vocalista nacido en California; fue baterista de Counting Crows, además de participar en proyectos como Laundry y The Girlfriend Experience. Cristian Hernández, bajista originario de Celaya, Guanajuato. Participó en las bandas oneside zero, Felsen y Annie Bacon.

Arthur McConnell oriundo de Boston, se ha desempeñado como baterista de sesión. Y David Rodríguez el guitarrista, también es de Celaya.

Cabe señalar que Faint On Call surgió en 2020 durante la pandemia por el Covid-19. En entrevista con Infobae México, Arthur McConnell, Cristian Hernandez y Tobias Hawkins platicaron sobre su proceso de composición, su experiencia en otras bandas y el inicio del grupo, que tres años después del confinamiento finalmente estrenaron su material discográfico.

La banda se sumergió en un proceso de grabación alrededor de 4 meses y se aislaron en una hacienda en Celaya, Guanajuato. (@faintoncall)

La historia de Faint On Call comenzó con las ganas de crear música y una nueva propuesta, Arthur y Cristian ya habían trabajado juntos por varios años, cuando de pronto el baterista le compartió la iniciativa de comenzar a trabajar en algo inédito aparte de los proyectos que tenían. Gradualmente empezaron a componer juntos.

“Cristian estaba haciendo algunas mezclas, escribiendo... y yo encontré una app en mi celular con la que experimenté agregar algunos beats y así comenzó”, explicó Arthur. Tiempo después invitó a Tobias a grabar algunas voces en una pista que ya tenían lista y tras escuchar los resultados todos quedaron sorprendidos.

“Tobias nunca habíamos tocado juntos, no nos conocíamos en persona. Nos conocimos 3 o 4 días antes de que comenzáramos a grabar el álbum”

“Una noche recibí un mensaje de texto de mi viejo amigo Art, que es baterista, preguntándome si me gustaría grabar algunas voces en una pista que había escrito uno de sus amigos. Quede impresionado cuando la escuché”, aseguró Tobias, el cantante.

La producción del disco quedó a cargo de Silvia Massy productora discográfica, mezcladora e ingeniera famosa por haber trabajado con artistas como Johnny Cash, Tool, System of a Down, Red Hot Chili Peppers y la banda brasileña South Cry.

El álbum reúne una serie de influencias que van del grunge al shoegaze, capturando todo en el estudio, dando como resultado un gran álbum debut.

El single To Apologize es una power ballad con elementos folk. (@faintoncall)

Faint On Call señaló que el nuevo material es bastante intenso, potente y con apasionadas letras que abordan temas como la vida y la muerte.

Acerca de la grabación, toda la magia ocurrió en Celaya, Guanajuato, en Trojes Studio y Unhinged Industries, en Ashland, Oregon, EU, en septiembre de 2021.

“Nos permitieron convertir una hacienda en estudio privado, todos viajaron para allá. Vivimos en este sitio 4 meses. Así fue como los tonos de la batería y guitarras fueron producidos naturalmente en aquellas habitaciones”

Todas las canciones fueron escritas por Tobias Hawkins y Cristian Hernández, excepto Pearl escrita igualmente por Arthur McConnell. El disco fue grabado y mezclado por Sylvia Massy, contando con Cristian Hernández como ingeniero asistente, y masterizado por Ruairi O’Flaherty.

Como banda, Faint On Call se llevan bastante bien entre ellos, lo cual ha hecho que su trabajo fluya de manera natural.

“Estamos muy cómodos entre nosotros. Es muy fácil trabajar juntos. Cuando Tobias y yo escribimos las canciones de inmediato hubo química musical”, detalló Cris. Su primera colaboración fue el tema Pearl, el cual salió bastante bien por lo que decidieron seguir escribiendo juntos.

Faint On Call

“Cuando escucho un sonido interesante es cuando decido entrar al estudio y lo trabajo hasta convertirlo en una canción. Mi meta es construir un paisaje sonoro, una historia instrumental entre melodías y sonidos”

Arthur fue muy sincero confesó que tomar la decisión de pasar varios meses en México fue un poco difícil, sin embargo se sintió muy motivado por la nueva banda y por la buena comida.

Uno de los sencillos lanzado hace algunos meses es I’m Dead a través del cual retoman el tema del suicidio y la depresión. No obstante tiene un final con un fuerte mensaje de esperanza, pues en la obscuridad donde los seres humanos terminan sumergidos siempre existe una alternativa.

“Vemos a la protagonista trabajar todo el día, regresar a casa e ir nuevamente al día siguiente a trabajar. Siendo miserable allí y piensa que la única manera de sobrevivir es estando medicada. Creo que es un sentimiento muy común, varias personas se sienten así en algún momento”, declaró Cris.

Swoon ya se encuentra disponible en plataformas digitales, además del lyric video para el single To Apologize, también publicado en su canal de YouTube. “Es un recorrido para reconciliarse con su pasado”, señaló Art acerca de la canción. Es una power ballad con elementos folk, muy al estilo de los inicios de bandas como Pearl Jam o Alice In Chains, con influencias de Neil Young y Willie Nelson.

La imagen y el nombre mismo de Faint On Call son bastante interesantes, pues el colibrí en la portada del disco tiene un poderoso simbolismo.

El colibrí tiene un importante significado para la banda mexico.estadounidense. (@faintoncall)

“Queríamos dar la impresión de algo cool, obscuro y muy dramático al mismo tiempo, con la pintura lo logramos”, dio a conocer Tobias.

De igual manera Cris narró otra historia acerca de la conexión que tienen con los colibríes, ya que durante el proceso de grabación del álbum, en la hacienda encontraron un nido de estas pequeñas aves con algunos huevos. Esto sucedió cuando entraron a grabar al estudio, se podría decir que los colibríes los acompañaron a lo largo de su estancia en Celaya.

Cuando finalizaron el trabajo los polluelos nacieron y precisamente el último día que pasaron en la hacienda el último pajarillo emprendió el vuelo fuera de su nido.

Para este lanzamiento, Faint On Call ya prepara la promoción de varios sencillos y videoclips, además de trabajar en una gira por California para este verano.

Faint On Call evoca a bandas como My Bloody Valentine o The Jesus & Mary Chain, asimismo trae tintes muy característicos de sus grupos favoritos como son: Joe Jackson, Deftones, XTC, Soundgarden, Pearl Jam, Alice In Chains, Failure y Stone Temple Pilots.