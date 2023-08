De qué delito acusan a Uriel Carmona, fiscal de Morelos

Uriel Carmona, fiscal de Morelos, acusó que su detención era una violación al estado de derecho debido que el cuenta con un fuero constitucional. Foto: Cuartoscuro

El fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona, fue detenido la tarde de este viernes 4 de agosto por elementos ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en un fuerte operatvio realizado por integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y la Comisión Estatal de Seguridad del estado.

El vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara, mencionó en conferencia de prensa los detalles por los cuales se realizó la “aprehensión de alta relevancia ejecutada en el estado de Morelos” y los cargos por los cuales es investigado el fiscal.

“Aprehendieron al servidor público Uriel “N”, por su probable participación en delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia”, dijo el vocero del Ministerio Público local.

En especifico, precisó, se le acusa por el “retardo de la justicia, en el caso de la investigación por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en esa entidad, a finales del año pasado”.

(Fiscalía CDMX)

El funcionario capitalino señaló que de acuerdo con las investigaciones “en su calidad de fiscal general de justicia de aquella entidad, posiblemente realizó una serie de manifestaciones públicas en forma falsa y maliciosa, que no correspondían a la realidad y tampoco a lo registrado en los actos de investigación de la propia institución estatal”.

Las autoridades capitalinas consideraron que el fiscal de Morelos “entorpeció de manera indebida la procuración de justicia, desvió la investigación de los hechos, y sus expresiones se insertan en un panorama de discriminación y violencia de género estructural, que contribuyeron a que se generaran condiciones idóneas para que se produjera y reprodujera la impunidad, así como la falta de acceso a la justicia de una mujer víctima de feminicidio y sus familiares”.

Ulises Lara recordó que el fiscal Uriel Carmona ofreció una conferencia de prensa en donde afirmó que en el cuerpo de Ariadna Fernanda, de 27 años, no se encontraron huellas de violencia en la víctima, que no existía información para afirmar la posibilidad de que una causa externa haya causado la muerte, que técnicamente la necropsia no era coincidente con un feminicidio, y que la causa de muerte de la joven fue por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración”.

“Uriel N posiblemente afectó la dignidad de la memoria de Ariadna Fernanda y revictimizó a sus familiares, al minimizar las circunstancias del hallazgo del cuerpo y trasladar la culpa de lo acontecido a la propia joven, entorpeciendo indebidamente la procuración de justicia”, dijo el vocero de la fiscalía capitalina.

Ariadna Fernanda ingresó a un departamento en la Condesa, en la Ciudad de México, junto con otras dos personas y su cuerpo fue hallado sin vida en la carretera La Pera-Cuautla, en Morelos, el 2 de noviembre. Foto: Cuartoscuro

Señaló que como datos de prueba del Ministerio Público local, mismos que fueron obtenidos por “la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, se encuentran las entrevistas ministeriales de policías municipales de Tepoztlán, Morelos, quienes, como primeros respondientes, presentaron su Informe Policial Homologado, aquel 31 de octubre de 2022, pero que se negaron a firmar de nueva cuenta el 9 de noviembre porque se dieron cuenta que fue cambiado”.

Durante la mañana de este 4 de agosto se informó sobre un fuerte dispositivo de autoridades locales y federales afuera del domicilio del fiscal Uriel Camona, ubicado en la avenida Copalhuacán, en el poblado de Amatitlán, Cuernavaca.

Antes de ser detenido, el titular de la FGE de Morelos negó saber los motivos por los que podría haber una orden de aprehensión en su contra.

“Estoy sorprendido, esto era impensable, porque cuento con fuero constitucional, no he cometido ningún delito y bueno, este desenlace era inesperado”, comentó en entrevista con Imagen Radio.

La noche del 30 de octubre de 2022, Ariadna Fernanda ingresó a un departamento en la Condesa, en la Ciudad de México, junto a Rautel “N” y Vanessa “N”, y su cuerpo fue hallado sin vida en la carretera La Pera-Cuautla, en Morelos, el 2 de noviembre.