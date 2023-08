AMLO negó tener miedo a posible atentado en su contra: “Adversarios se portan bien”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Foto: Especial

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en torno a su seguridad y la posibilidad de que en medio de los supuestos discursos de odio hacia sus acciones de gobierno, se produzca un atentado en su contra, un hecho que el mandatario federal minimizó.

Te puede interesar: López Obrador presume incremento de empleos, salarios y fortaleza del peso: ¿Y la seguridad?

Durante su mañanera de este martes el presidente López Obrador hizo menos también que el hecho de tener guardaespaldas o vehículos blindados impida un ataque, mencionando el caso de Luis Donaldo Colosio y John F. Kennedy.

López Obrador mencionó que tiene su conciencia tranquila y que no tiene ningún temor, pues los opositores a su gobierno no pasan de los insultos.

Te puede interesar: Mañanera AMLO, hoy 1 de agosto: SSa refuta a la UNAM y reacción al médico acusado de narcotráfico, lo relevante

“Los adversarios se portan bien, no pasan de insultos. No hay mayor perversidad es una molestia de tipo político, de tipo ideológico, también resienten, algunos, no muchos de los adversarios porque estaban sacando provecho del gobierno”, dijo el mandatario federal.

Foto: Cuartoscuro

El presidente López Obrador también mencionó que su mayor blindaje son el pueblo y su consciencia, y explicó que es por ello que puede mantenerse firme ante los insultos. “Estoy bien conmigo mismo”, dijo.

Te puede interesar: Mañanera AMLO hoy 2 de agosto: la súper farmacia para el desabasto y la crítica a José Gurría, lo relevante

Todo ello, para después afirmar que no hay nada que temer y recordó que el hecho de tener guardaespaldas o vehículos blindados, cuando se trata de crímenes de Estado o crímenes con autores intelectuales, tienen que ver con intereses creados y es difícil que no cumplan con su misión.

Como ejemplo colocó el caso de John F. Kennedy, caso en el que mencionó que no se supo a ciencia cierta quiénes fueron los autores intelectuales.

(Foto: Presidencia)

Un segundo ejemplo que usó fue de un caso mexicano, el del excandidato a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado en 1994, en un hecho que el presidente López Obrador consideró como “vil”.

El presidente López Obrador fue cuestionado sobre esta situación a unos días de que un grupo de periodistas advirtió que los señalamientos del presidente López Obrador hacia Xóchitl Gálvez la volvían vulnerable hacia atentados.

Sobre ello, en aquel momento, el mandatario federal negó tener motivos para atacar a la aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, asegurando que Morena estaba muy por encima en las preferencias electorales de cara a las elecciones de 2024.