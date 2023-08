Reviven cuando Roberto Palazuelos tomó refresco en bolsa tras polémica de Yahritza y su esencia: “Él sí es humilde”

Yahritza y su esencia/Roberto Palazuelos (Tiktok/Unicable)

Yahritza y su esencia es una banda de origen estadounidense conformada por tres jóvenes. Sin embargo, aunque parecía que los adolescentes estaban muy conectados con México porque tienen ascendencia de este país y también cantan regional mexicano, fueron tundidos después de que realizaron comentarios despectivos de la comida nacional.

Además, en un clip que circuló en Tiktok se vio a la vocalista presuntamente en un puesto de tacos y haciéndole el “feo” a un refresco en bolsa que le dieron.

Los mexicanos se indignaron a tal nivel que no dudaron en recordar el momento en que Roberto Palazuelos -un actor mexicano que es sumamente acaudalado- mostró que él no tenía mayor tema con beber una soda de esa misma manera.

Cuál fue la polémica de Yahritza y su escencia

Fue durante una reciente conferencia de prensa, donde los artistas fueron cuestionados sobre qué pensaban de su visita a México. No obstante, la vocalista no tuvo buenos comentarios y aseguró que no le gustaba el ruido en la calle.

Los integrantes de la agrupación fueron duramente criticados en redes sociales por estos comentarios Crédito: (TikTok/@orlinjimenezgarcia)

Por su parte, otro de los integrantes de la banda aseguraron que preferían la comida de su país de origen.

“Yo soy bien delicado y pues casi nomás como pollo, puras alas que no tengan chile, no me gusta nada de eso, la comida bien seca. También quiero decir que la soda aquí está como no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente a la de allá, que te quema la garganta”, añadió Jairo.

Para añadir tensión al momento, se viralizó un clip en donde se ve a la mujer de la banda haciendo malos gestos en un puesto de tacos, mientras bebía refresco en bolsa.

Así fue cuando Palazuelos probó el refresco en bolsa por primera vez

En 2021, Roberto Palazuelos acudió al programa de Unicable De noche todo pasa con Yordi Rosado.

Ahí, al Diamante Negro le ofrecieron un refresco en bolsa, la cual es una forma muy popular de servir bebidas en el país.

Sin embargo, aunque Palazuelos nunca en su vida había visto algo de esta manera, no dudó en tomarlo con mucho gusto.

Usuarios dicen que es humilde (Tiktok erickespinoza1199)

“¿Qué es esto? ¿Esto tiene chupe, LSD?”, preguntó Roberto arrancando las risas de la producción. Ante la notoria desconfianza de Palazuelos, Yordi le respondió que solo se trataba de un refresco. “¿En bolsa? ¿Qué no hay billete aquí para la producción? Hay que hacerles un cheque, mándales uno. Nunca había tomado uno en bolsa”, dijo Palazuelos.

El Diamante añadió: “Me voy a dar un baño de pueblo. Así cuando se suban a mi jet les voy a pasar su bolsita con champaña. Es práctico y bara, pero que sean bolsas biodegradables porque tenemos que tener mucho cuidado con el plástico y todas esas cosas”.

Este momento lo revivieron usuarios en TikTok y muchos señalaron que el actor de telenovelas dio una lección de humildad en su momento.

“Obviamente el nunca lo probó en su infancia por que es rico pero es bien respetuoso”. “Este hombre nada en Dinero y no es delicado aparte l ama su país”. “Él sí es humilde”, son algunos de los comentarios.