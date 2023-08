René Franco tiene prohibido hablar sobre el presunto abuso a Nicola Porcella

René Franco reprobó el presunto abuso a Nicol y confirmó que no tocó el tema en la gala por una prohibición (Capturas de pantalla/YouTube Canal 5)

En medio de la polémica por el presunto abuso a Nicola Porcella dentro de La Casa de los Famosos, René Franco confirmó que a algunos artistas les han prohibido hablar del tema, pero sólo dentro del programa.

Y es que en redes sociales ya había circulado que, aparentemente, algunos panelistas no podían hablar sobre lo que Sergio Mayer, Wendy Guevara, Poncho de Nigris y Barby Juárez hicieron al peruano la semana pasada, después de la fiesta temática.

La primera en hacer una publicación en redes sobre el tema fue Erika Buenfil, quien reprobó los hechos; sin embargo, a las pocas horas tuvo que eliminar su mensaje sin dar explicación alguna.

Érika Buenfil en contra de las agresiones hacia Nicola Porcella en La Casa de los Famosos. (Twitter)

Por la polémica que esta situación causó, René confirmó en su programa radiofónico La Taquilla que todos los que han sido invitados como panelistas (como Buenfil) no pueden hablar esta presunta agresión.

“Mi experiencia es la siguiente, a mí me pidieron pasar al foro, breve (..) dijeron: ‘Bueno, todos ustedes saben que hay mucho ruido en las redes acerca de algo que sucedió en la fiesta... miren, el tema no lo vamos a subir al programa, el tema ahorita lo estamos tratando de abrir’”

Franco agregó que en el foro les dieron la indicación de que ya tenían cierto programa para la gala del domingo de eliminación, por lo que debían de respetarlo y, después, dependiendo de cómo avanzara el tema, verían la posibilidad de tocarlo; no obstante, hasta el momento, la orden sigue siendo que no pueden mencionarlo.

René Franco habló de la prohibición que en La Casa de los Famosos les hicieron por el presunto abuso a Nicola Crédito: YT/Fórmula Soft

“La conversación está bien que esté en las redes, nosotros por el momento, no lo vamos a subir aquí porque tenemos otra escaleta, entonces no vamos a subir el tema hoy, no sabemos si el tema se subirá o no se subirá, yo mismo no lo sé, pero editorialmente lo que se dice es no subir el tema al programa”, relató el presentador.

Por su parte, René Franco dijo que respetará la política de la Televisa y no hablará del presunto abuso en el programa, pero eso no quiere decir que apruebe lo que sucedió dentro de La Casa de los Famosos.

“Yo, yo les digo de una vez que hay una cosa que se llama política editorial y la escaleta no es mía, es de los productores, entonces yo seguiré la escaleta del programa, ¿okey? Hay que tomar las cosas con mucha seriedad y creo que es lo que se está haciendo”, agregó.

Los habitantes fueron regañados por lo que hicieron y a Nicola le ofrecieron apoyo psicológico (Vix)

Aunado a ello y para confirmar su opinión, reprobó lo que los habitantes de la casa hicieron a Nicola, pues se “traspasó un límite” con los actos de Sergio, Wendy, Poncho y Barby.

“Mi opinión acerca de que alguien agresivamente tome una crema y le toque algo es totalmente inadecuada. Por supuesto que eso está totalmente mal e incluso hay tipificaciones en las nuevas leyes, que están más atrasadas... pero por supuesto que es un tema serio, por supuesto que públicamente se maneja de una manera fuertísima.

“En lo personal, mi opinión, yo no permito que los límites de mis juegos lleguen ahí y te lo puedo asegurar y creo que se traspasó un límite, sin ninguna duda. Llámele a donde le llames, quién y cómo, qué consecuencias pueda tener, pues ahí es donde está el punto”

La producción de comunicó con Nicola y confirmaron que estuviera bien y tranquilo, según han dicho personas allegadas al peruano (Vix)

René incluso mencionó que él no descartaría que, si no es en cuanto salga del reality, en unos años Porcella podría hacer una denuncia.

¿La familia de Nicola Porcella procederá legalmente por el presunto abuso?

Yazmin Nader, mánager de la agencia que representa a Nicola en México, explicó a la revista TVNotas que en cuando él se dio cuenta de lo que pasó dentro de La Casa de los Famosos, habló con la familia del peruano.

La resolución a la que llegaron es que, por ahora, no procederán porque la producción actuó, le ofreció apoyo psicológico a Nicola y él la rechazó, asegurando que se encontraba bien.