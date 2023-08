Pensiones IMSS e ISSSTE: fechas de pago del mes de septiembre

¿El día inhábil que podría afectar el depósito de tu pensión IMS o ISSSTE?¡Entérate! (IMSS)

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Méxicano del Seguro Social (IMSS), ya tienen las fechas para el próximo pago que deberán hacer para todos los pensionados que tienen, correspondiente al mes de septiembre.

En el caso de los pensionados del ISSSTE, los personas beneficiadas podrán realizar su cobro a partir del jueves 31 de agosto. Mientras que para los afiliados al IMSS, ahora llamado IMSS-Bienestar, los usuarios podrán hacer sus retiros de dinero un día después, es decir, viernes 1 de septiembre.

Cabe destacar que los días asignados para que se les pague su pensión, caerá en días hábiles, por lo cual no habrá cambios de fecha y la gente podrá acudir por su pensión.

Si los pensionados tienen alguna duda con respecto a sus dinero, el beneficiado o sus familiares deberán llamar al teléfono 800 623 2323 y elegirla opción número 3 “Pensionados” para ser atendido por un representante de la institución.

Préstamos de entidades financieras a pensionados

Uno de los apoyos que tiene los pensionados del IMSS, es pedir un préstamo a diversas entidades financieras, siempre y cuando se tenga la capacidad conforme a su pensión, haya un acuerdo vigente con el Instituto.

El Instituto de Salud federal destacó que de aprobarse el prestamo correspondiente. el descuento mensual será hasta el 30% de la pensión.

Por igual, destacaron que la pensión no se podrá reducir a una cantidad inferior al promedio de las pensiones garantizadas (1 salario mínimo y 60 años de edad) y el plazo para pagarlo no deberá exceder de 60 meses. Por lo cual se recomienda que se tengan claras todas las condiciones que ofrecen los bancos, antes de solicitar un préstamo y que no haya sorpresas.

Al contratar un préstamo y sea aprobado, el banco deberá entregar al usuario copia del contrato y la Carta de Libranz, ésta tendrá los detalles sobre la cantidad prestada, el descuento que se hará, plazo y Costo Anual Total (CAT), “deberá estar firmado por el solicitante con su huella digital”, destaca la autoridad.

La cantidad solicitada del préstamo deberá coincidir con el depósito de la entidad financiera en la cuenta donde recibes tu pensión (en un plazo no mayor a 5 días en horario bancario). Además si el pensionado cambia de cuenta bancaría donde se hace el deposito del IMSS, no se podrá solicitar un préstamo en 3 meses posteriores.

Por último, los bancos no podrán cobrar comisiones por pagos o liquidación anticipada de la deuda.