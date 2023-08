¡No es Apio Quijano! Team Infierno revela que ELIMINADO regresarían a “La Casa de los Famosos”

Apio Quijano abandonó la casa en la séptima semana. (Instagram: @apioquijano // Vix)

Minutos antes de que comenzara la última nominación, los habitantes de La Casa de los Famosos México se reunieron en el patio en espera de indicaciones. Entre porras provenientes del exterior y música a todo volumen, Sergio Mayer cuestionó a sus compañeros del Team Infierno sobre qué eliminados regresarían al reality show si tuvieran la oportunidad de hacerlo y su respuesta sorprendió a Wendy Guevara.

Te puede interesar: Apio Quijano reaccionó a presunta agresión sexual contra Nicola en LCDLF: “Cada vez es más agresivo”

Todo comenzó cuando Sergio Mayer contó que permaneció aproximadamente tres meses aislado en Big Brother, razón por la cual sabe controlar sus emociones al interior de LCDLFM. Poncho de Nigris concordó con su compañero, pues también tuvo la oportunidad de participar en el reality del Gran Hermano en su juventud.

Fue bajo este contexto que surgió una duda en el cantante de Garibaldi: “Que ahorita nos digan ‘¿Qué creen? Entran dos integrantes más, las reglas cambian’”.

El cantante es el único exhabitante que ha defendido al "Team Infierno" en las galas del programa. (Vix)

El habitante más grande de la casa no había terminado de hablar cuando Poncho de Nigris, Nicola Porcella y Emilio Osorio negaron rotundamente la posibilidad, incluso, algunos aseguraron que abandonarían por cuenta propia la casa si eso sucediera.

Te puede interesar: Apio Quijano culpó a Barby Juárez de su pleito con Wendy Guevara

“No, que su mamá se quede. ‘Hay renacidos, regresan dos eliminados’... no, me corto un huev*”, comentó el modelo peruano.

Esto inspiró una nueva pregunta del Tata: “Si dicen: ‘A ver, ustedes pueden escoger a dos renacidos’...”.

Te puede interesar: Nicola Porcella habría sufrido abuso sexual en La Casa de los Famosos; piden expulsar a Sergio Mayer, De Nigris, Emilio y Wendy

Para sorpresa de muchos, los cuatro habitantes del Team Infierno no mencionaron a Apio Quijano, sino a dos exintegrantes del Team Cielo. Se trata nada más ni nada menos que de Marie Claire (quien fue la primera eliminada de esta temporada), Paul Stanley (quinto eliminado con quien supuestamente Sergio y Poncho habían hecho una alianza antes de entrar a la casa) o Bárbara Torres.

Poncho de Nigris, Wendy Guevara y Barby Juárez están en riesgo de abandonar la casa una semana antes de la gran final. (Captura de Pantalla Twitter @LaCasaFamososMx)

“Yo creo que Paul”, comenzó Nicola Porcella.

“La burra escogería a Marie Claire y a Sofía (Torres)”, continuó Sergio Mayer, pero Poncho de Nigris mencionó: “No, yo a nadie. La verdad ya no jugaría. Si tuviera que elegir sería Paul y Marie Claire no, que ching*dos, aguántela, porque no le dieron tiempo de explotar con los demás, pero aguántela para que vean el carácter”.

Cabe recordar que Marie Claire tuvo un fuerte enfrentamiento con el influencer regiomontano antes de ser nominada por el Team Infierno.

“Puede ser que Marie Claire para que viviera un poco, no le tocó”, comentó Mayer, sin embargo, Poncho de Nigris mantuvo su palabra: “Es que si la conocen enojada... mejor para ella que no la conocieron enojada porque si tiene un carácter muy cabrón”.

El cantante piensa que Wendy Guevara será la gran ganadora. (Instagram: @programahoy)

Emilio Osorio no quiso entrar en controversia y mejor comentó que elegiría a Paul Stanley y Bárbara Torres para que volvieran a la casa. Nicola Porcella concordó con su compañero porque: “Dentro de todo, Bárbara me divertía”.

La última en hablar al respecto fue Wendy Guevara, quien se encontraba haciendo otras cosas en la casa. “Yo a Apio y a Pul”, respondió. Fue en ese momento cuando todos recordaron al integrantes de Kabah y entre risas nerviosas cambiaron sus propuestas una vez más.

“Hijos de perr* ¿quién no dijo Apio?”, regañó la influencer a sus compañeros. Al final, todos concordaron que sus elegidos para regresar serían Apio Quijano y Paul Stanley.