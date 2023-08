Ni lo topa: Rocío Sánchez Azuara negó conocer a Capi Pérez tras sus acusaciones

Rocío Sánchez Azuara contó su versión del "chisme" en el que Capi Pérez la involucró (Instagram @rocio_azuara/@elcapiperez)

Hace unos días, El Capi Pérez reveló que hace cuatro años fue regañado por altos mandos de TV Azteca por una de sus parodias, en específico, una que hizo sobre Rocío Sánchez Azuara.

A la presentadora de Acércate a Roció no le gustó que el comediante utilizara su imagen para su programa, se quejó ante los directivos y ellos tomaron cartas en el asunto. Los obligaron a encararse, ella le dijo de todo y no le permitieron a Capi hacer más parodias, según relató en Chismes de oficina.

Sin embargo, Sánchez Azuara tiene una versión completamente diferente acerca de lo que sucedió ya que, según dijo en el programa de YouTube de Alejandro Zúñiga, ella ni conocía a Capi.

Rocío Sánchez Azuara confesó que no conocía a Capi Pérez y nunca lo ha tenido de frente Crédito: YT/Alejandro Zúñiga EN VIVO

“Vi el video y dije: ‘Dios mío, pues qué se fumo, qué se tomó, en qué mundo vive porque sinceramente yo no lo conozco, yo nunca nunca lo he tenido de frente. A mí no me mandan citar ni me encaran con nadie, nunca ha sido esa mi posición”

Rocío aclaró que en TV Azteca ella nunca ha necesitado acusar a alguno de sus compañeros por algo, pues ella no pierde su tiempo en ese tipo de situaciones y, además, ni siquiera vio la parodia que hizo el presentador de Venga la Alegría.

La conductora señaló que lo que en realidad habría sucedido fue que Capi Pérez no acató las normas que la televisora impone para su contenido, por eso lo habrían llamado y regañado, pero ella no estuvo implicada en dicha situación, sobre todo porque ni siquiera estaba en TV Azteca.

La presentadora recalcó varias veces que ella sólo sabía de Capi Pérez porque trabajan en la misma empresa, pero nunca lo ha visto (Getty Images)

“Si le llamaron la atención o no le llamaron la atención o lo que sea, es porque en Azteca, por si él no lo sabe, hay ciertas normas y conductas que se tienen que cumplir y que llevar, ¿no?

“(...) Más bien lo cacharon en algo, hizo algo incorrecto, lo mandaron llamar. Y pues si fue como dice él, son cosas de la vida, pues está contando mal porque yo hace cuatro años no estaba aquí”, señaló.

En cuanto al motivo por el que no sabía de qué estaba hablando Capi cuando la acusó, mencionó que en su trabajo, ella siempre se enfoca en lo que hace y no le gusta estar al pendiente de sus compañeros.

Inclusive, confesó que no conoce a muchas personas dentro del medio por la misma razón.

La conductora se molestó por una parodia del comediante Crédito: YT/TURBULENCE DRAG QUEEN & BURRITA BURRONA

Asimismo, lo acusó de aventarle “un pastel de caca” porque antes de acusarla de haber sido regañado por su culpa, la llamó “señorón” y aseguró que la respetaba.

”Fue lo que le llama Andrés Tovar, un pastel de caca, es que la neta, dice: ‘Nombre, un señorón como Rocío Sánchez Azuara’ y ¡pum!, le avienta la caca. Pues no, que se la coma él”

Capi aseguró que por culpa de Rocío, en ese entonces ya no pudo hacer parodias (Instagram @elcapiperez)

Aprovechó para desmentir que conozca a Jorge Carbajal, quien habría dicho que fueron de compras juntos y ella le confió que se irá de TV Azteca para ir a Televisa.

No obstante, sí confesó que la buscaron de la televisora del Ajusco, pero ella no aceptó. “Hoy por hoy, yo tengo un contrato con Azteca, el cual pienso cumplir. Yo estoy muy a gusto donde estoy”, dijo.

¿Qué dijo Capi Pérez sobre Rocío Sánchez Azuara?

Capi habló de lo que sucedió con Rocío porque recordó una de las únicas veces que ha estado involucrado en un chisme. Él afirmó que Sánchez Azuara lo acusó por la parodia que hizo de ella, lo que lo llevó a ser regañado.

Capi mencionó que fue por Sánchez Azuara que estuvo involucrado en su primer chisme en el medio (Instagram/@rocio_sazuara)

“A la señora no le gustó mi parodia y no tiene nada de malo que no le guste, ella se quejó con los altos mandos, me hicieron una cita con los altos mandos, un careo”, recordó. Debido a esto, ya no puso hacer parodias.

A pesar de esto, dijo que respeta la opinión de Rocío y comprende por qué no le gustó.