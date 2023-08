Mujer presume que su novio la cuidó en el hospital; no sabía que se burlaba de ella en redes | VIDEO

hombre se burla de su novia (Tiktok)

Una de las ventajas de tener pareja es que al momento de que uno de los enamorados se enferma, comúnmente la otra parte de la relación está al pendiente y cuida a quien tiene su salud mermada.

Te puede interesar: Un hombre de 78 años le propuso casamiento a una ex compañera de secundaria y su reacción fue viral: “Esto estaba destinado a ser”

Fue así que en redes sociales, una joven no dudó en presumir que, tras empezar a sentirse mal, su novio no dudó en llevarla a recibir atención médica y estuvo al pendiente durante su recuperación.

Aunque todo parecería ir bien hasta ese momento, algo que desconocía la mujer es que su pareja se estaba burlando de ella en redes sociales mientras estaba en convalecencia.

Qué hizo el novio

A través de TikTok, la usuaria identificada como Hannia Escalante (@hanniaescalante99) dio a conocer todos los detalles del momento.

hombre se burla de su novia (Tiktok)

“Yo viendo a mi novio bien preocupado en la madrugada llevándome al doctor porque me sentía mal...”, colocó en primera instancia.

Te puede interesar: Peluquero se burla de niño tras corte de Peso Pluma; usuarios reaccionan y defienden al pequeño | VIDEO

En la imagen se puede observar que la mujer estaba con una intravenosa en el brazo, mientras su pareja estaba sentado cerca de ella con gesto acongojado.

No obstante, Hannia narró que, cuando revisó sus redes sociales se percató que su novio le tomó una vergonzosa foto en su peor momento y acompañó la publicación con la canción El Paciente de Alfredo Olivas en donde dice: “Con la mirada hacia el techo y una movilidad nula, la ansiedad y el desespero con el miedo se acumula”.

Usuarios en redes reaccionaron

El video rápidamente alcanzó más de medio millón de visualizaciones y los internautas no dudaron en bromear al respecto.

Te puede interesar: Joven usa silbato azteca que emula sonidos de jaguar para espantar a sus vecinos y sus reacciones se viralizan | VIDEO

“Jajajaja da de gracias que no puso la de yo te extrañare de tercer cielo”. “Presiento que la carita era más porque no encontraba la canción para la historia jaja”. “Quiero ser amigo de tu novio”. “No me rio porque definitivamente podría ser yo”, fueron algunas de las menciones en la caja de comentarios.

Tras esta situación, se dio a entender que Hannia no se tomó a mal lo que hizo su novio, más bien, le pareció chistosa la situación. No obstante, ya no aclaró para sus seguidores cuáles fueron las razones por las que fue hospitalizada en primera instancia.