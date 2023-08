La crítica de Citlalli Hernández a Xóchitl Gálvez por querer copiar estrategias de Calderón

La senadora habló de materia de seguridad Fotos: Reuters Cuartoscuro

Citlalli Hernández Mora, actual secretaria General del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se lanzó en contra de la aspirante a la candidatura presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez Ruiz, por haber afirmado que podría retomar algunas de las estrategias de seguridad del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

A través de redes sociales, la senadora del partido guinda criticó y señaló las recientes declaraciones de la legisladora de Acción Nacional (PAN), por recordar las “experiencias exitosas” del ex presidente en materia de seguridad, sobre todo con relación a los trabajos de las instituciones policiales y más.

No obstante, para la morenista, la postura de Xóchilt Gálvez carece de memoria histórica al no condenar la situación en la que el ex presidente Calderón incursionó al país con su famosa “guerra contra el narco”, la cual fue señalada por la senadora Hernández Mora como la causante de una ola de violencia en el país.

Cabe señalar que, desde que la senadora del blanquiazul levantó la mano para ser una más de las aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, la senadora de Morena habría calificado que, sin importar las distinciones de Xóchitl Gálvez con sus compañeros panistas, ella seguía representando a un partido de derecha y conservador.

En este sentido, destacó que en la nueva alianza — formada por Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)— siguen proyectando el “viejo régimen” político.

“Lo dicho: no es el personaje, sino lo que representa. Si no hay no tantita autocrítica ni condena de parte de Xóchitl Gálvez por lo que le hizo Felipe Calderón a este país, no hay nada nuevo, es el mismo PRIAN de siempre, sin reconocer que la crisis de inseguridad y violencia en México es su CULPA, por sus negocios con el narcotráfico, por corruptos y porque no les interesan las mayorías, sino cómo viven en su burbuja.”, apuntó la morenista.

Xóchitl Gálvez recuerda a Felipe Calderón

En una de sus presentaciones, Xóchitl Gálvez fue cuestionada por las estrategias de seguridad implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las cuales señaló como carentes de rigidez e imposición ante el aumento de delincuencia en el país.

Aunado a esto, recordó que en años pasados se habría visualizado un destacable avance en materia de seguridad, con respecto a algunas instituciones como la policía, la cual se vio restringida con la llegada de la actual administración. La senadora indicó que la política del primer mandatario federal ha sido destruir y criticar todo lo que hizo anteriormente, no obstante, y según la panista, las nuevas estrategias no han “terminado de cuajar”.

En este sentido, Xóchitl Gálvez aseguró que, en caso de llegar a la presidencia de la República, sus proyectos serán diferentes a la política de “abrazos no balazos”. Indicó que una iniciativa en materia seguridad debería ser pensada con suma importancia.

Aunado a esto, resaltó que en el gobierno de Felipe Calderón hubieron algunos aciertos que podría retomar y mejorarlos, a pesar de reconocer que justamente su plan de seguridad fue uno de los puntos más criticados del ex mandatario federal. Con relación a esto, indicó que recientemente ha estado en constante preparación con expertos para aprender en esta materia.

“Me parece que hay experiencias exitosas en el gobierno de Calderón que podríamos retomar, obviamente lo que más que se le critica al calderón es la rapidez con la que quiso terminar la estrategia, y pasó lo mismo con este gobierno, y por consecuencia tiene 160 mil personas asesinadas”, apuntó la panista ante medios.