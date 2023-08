¡Cuidado! Así es el modus operandi de los ciberdelincuentes para ofrecer un crédito, según el Banco del Bienestar

La institución bancaria alertó sobre el fraude. (Foto: @apoyosbienestar/Twitter)

“¡No caigas en estafas!” Esta fue la frase que lanzó el Banco del Bienestar para advertir de una serie de fraudes que se han registrado en los últimos días a su nombre.

Te puede interesar: ¡Hay empleo! Banco del Bienestar lanza vacante con atractivo sueldo; estos son los requisitos

A través de sus redes sociales, la institución bancaria pidió estar alertas sobre una nueva forma de robo a los clientes. A continuación detallaremos cómo operan los delincuentes.

El engaño se basa en la supuesta promesa de ofrecer un crédito a las personas, por lo que la institución bancaria pidió hacer caso omiso de este tipo de ofertas.

La advertencia se dio durante la conferencia matutina de AMLO del pasado martes. (Imagen: Infobae México)

¿Cuál es el modus operandi?

-Los ciberdelincuentes envían un enlace o “liga” por mensaje de texto prometiendo un préstamo económico

Te puede interesar: Pensión Bienestar 2023: qué adultos mayores ya no recibirán el pago

-Sin embargo, una vez que se da click en la página web, los delincuentes aprovechan y pueden clonar sus datos

Incluso, Elizabeth García Vilchis, quien encabeza la sección Quién es quién en las mentiras de la semana, durante las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, alertó sobre este tipo de evento y llamó a la gente a no aceptarlo.

Te puede interesar: Dos formas que usan los ciberdelincuentes para robar datos suplantando a Amazon

“Si alguien te escribe o te llama para ofrecer un apoyo en efectivo a nombre del Banco del Bienestar o del Gobierno Federal, es muy probable que sea un fraude”.

El Banco del Bienestar pide no abrir enlaces digitales. (Foto: Tomada de TW)

Ofrecen empleo

Una estafa más que se suma a esta lista es el hecho de presuntamente ofrecer empleo utilizando también el nombre de la empresa.

¿Cómo operan?

En este caso, los malhechores buscan ganarse la confianza de las víctimas y les piden datos personales, generalmente a través de sus redes sociales.

Una vez que la víctima cae en el engaño, les piden una anticipación de dinero para presuntamente continuar con el proceso de contratación y cometer el delito.

García Vilchis recordó una vez más que el Banco del Bienestar no solicita datos personales ni hace este tipo de ofertas a través de las redes sociales. Alertó a la población en general a estar alertas en todo momento y evitar abrir los enlaces o contestar llamadas a nombre de la institución gubernamental, y aclaró que el gobierno que encabeza AMLO no cuenta con intermediarios, por lo que no puede haber personas que le llamen para ofrecer dinero por esta vía.