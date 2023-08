Broma en la calle a Bárbara Torres se volvió viral en TikTok (TikTok/ @chilinypikinoficial)

Bárbara Torres fue una de las integrantes de La Casa de los Famosos más controvertidas. Su forma de ser generó tanto simpatía como reacciones negativas por parte de la base de fans del exitoso programa de televisión.

Y es que su participación en el reality show provocó tal polémica que, cuando salió expulsada, su hijo rompió en llanto y pidió a los fans y a los usuarios de redes sociales que la respetaran.

Dentro de la casa, Bárbara protagonizó más de un encontronazo con otro habitante, como aquel que se dio con Raquel Bigorra y las veces que la actriz rompió en llanto por sentirse estresada y sufrir de menopausia.

Incluso, tras su salida, ha protagonizado incómodos momentos durante las galas, y los internautas no han cesado de escribir críticas en redes sociales sobre su actitud.

Recientemente, un par de comediantes se encontraron a la actriz de La Familia Peluche en la calle y aprovecharon para hacerle una broma sobre La Casa de los Famosos.

El reality show no deja de ser un éxito, y la final está a la vuelta de la esquina, por lo que los fans se encuentran a la expectativa y listos para lo que ocurra.

Wendy Guevara, Nicola Porcella (quien ya es el primer finalista confirmado), Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio y La Barby Juárez se encuentran moviendo sus últimas fichas para hacerse con los 4 millones de pesos que darán al ganador o ganadora.

La broma que sorprendió a Bárbara en la calle

La cuenta de Chilin y Pinkin en TikTok publicó el video de la divertida broma y ya cuenta con cientos de miles de likes, millones de visitas y un montón de mensajes en la caja de comentarios, pues los habitantes del controvertido reality show son sinónimo de éxito en redes sociales.

El tema de momento ha sido perfecto para que creadores de contenido, influencers y comediantes como la dupla de payasitos echen a valorar su creatividad.

En el video se le puede ver a Barbara Torres de pie en la banqueta de la calle mirando su celular, junto a otra persona. Se le ve vestida de color rojo y bastante relajada. Unos segundos después, la pareja de comediantes aparece en escena y se acercan a la actriz de La Familia Peluche.

Comediantes se encontraron con la actriz y aprovecharon el momento Crédito: TikTok/ @chilinypikinoficial

Junto cuando estaban a un lado de ella, uno de los comediantes dijo en voz alta y casi al oído de ella: “Y que la sacan de la casa”. Tras esta frase, Bárbara Torres voltea desconcentrada, pero antes de que pueda contestar, el otro payasito dijo: “Sí, a mi tía, porque no pagó la renta”.

Ante esta última frase, Bárbara Torres soltó una carcajada que quedó registrada en el video. Los internautas reaccionaron en el video con un montón de mensajes que dejaron en la caja de comentarios:

“Se pasan, lo bueno que lo tomó con humor”, “Es el mejor video que tienen, morí de risa”, “Ahora sí me hicieron reír, su reacción es muy buena onda”, “Hasta a mí me dio miedo la reacción que creí que tendría”, “Qué guapa, se mantiene regia”, “Qué risa”, “Pobrecita de Bárbara, se la aplicaron bien y bonito”, “Tuvieron mucha suerte por su reacción” y “Uff, pensé que se pondría como en la casa, lo bueno que ya no está bajo estrés”.

La Casa de los Famosos por fin está llegando a su final, y el próximo domingo 6 de agosto se conocerá al último expulsado de la casa. Los finalistas se prepararán para dar lo mejor de sí y ganar para llevarse a casa el jugoso premio.