Apio Quijano culpó a Barby Juárez de su pleito con Wendy Guevara

Apio Quijano y Wendy Guevara se hicieron de palabras el 14 de julio, pleito provocado presuntamente por Barby Juárez (Foto: Instagram)

La casa de los famosos México está por llegar a su final, tras varias semanas de competencia en la que sus habitantes han pasado por distintos y contrastantes estados de ánimo, el reality show de Televisa Univisión ha mostrado una faceta más humana de las personalidades que han participado en el proyecto, es el caso de Apio Quijano, quien durante su estancia en el programa vivió una intensa pelea con Wendy Guevara.

A mediados de julio de este 2023, la integrante de “Las Perdidas” se molestó con el intérprete de La calle de las sirenas porque éste dijo que Wendy “le estaba enseñando el bajo mundo”, comentario que fue considerado como clasista por la influencer.

Esto generó un encontronazo en el que Wendy le alzó la voz al cantante de Kabah y lo confrontó con una actitud retadora, esto tras haber consumido bebidas alcohólicas.

Ahora, a más de una semana de que salió eliminado del programa, Apio Quijano se refirió al caso:

“(Las relaciones humanas) son muy complicadas, yo creo que esa pelea fue lo que más me dolió y lo que hizo que yo me fuera aislando, y también teniendo ganas de salirme, proque Wendy era mi persona más cercana que yo tenía, era con quien más contacto y más realidad existía, donde más hablábamos, más profundizábamos, donde teníamos muchas cosas en común”, dijo el famoso para De primera mano.

Wendy le reclamó a Apio Quijano por comentarios relacionados a las clases sociales (Captura de pantalla Vix)

“Cuando pasó eso pues sí me sentí muy afectado porque en ningún momento, jamás he hablado mal de Wendy, en mi vida, siempre la he defendido, siempre la he querido, la sigo queriendo, la sigo admirando mucho, entonces eso me dolió, el que ella haya siquiera considerado que en algún momento yo le haya tirado”, añadió el intérprete.

Sin embargo, Apio Quijano dijo confiar en que Wendy le tiene aprecio, pues, ya estando fuera de la competencia, “la gente” de la influencer lo tranquilizó al respecto.

“Hasta su gente me dice ‘es que ya eres alguien muy especial para ella porque por algo te reclama, porque con las personas que más ama Wendy, más se les ha ido a la yugular, entonces, como a mí y a Nico, que se nos fue a la yugular en el programa, y entonces me dijo ‘no lo tomes desde ese lugar, Wendy te adora y yo creo que por eso se sintió en algún punto afectada”.

El cantante de temas como Al pasar y Te necesito mencionó que su encontronazo con Wendy fue provocado por un comentario de Mariana La Barby Juárez, pero no está seguro cuál fue su intención.

El cantante se sintió desilusionado de la influencer Crédito: Imagen Entretenimiento

“Ahí hubo una tercera persona en discordia, que fue Barby, que de pronto interpretó las cosas de una manera y yo no sé si lo hizo desde un punto de cizaña o lo hizo desde otro lado también molestando, pero sí fue un momento para mí muy difícil, fue un momento muy agresivo sobre todo porque la parte del alcohol es algo con lo que he tenido que lidiar en mi vida”, contó.

¿Cómo fue la pelea entre Apio Quijano y Wendy Guevara?

El cantante de Kabah y la influencer protagonizaron una discusión el pasado viernes 14 de julio, cuando el intérprete aún no se había convertido un el primer eliminado del “Team Infierno”. Y es que la “Perdida”, después de haber bebido alcohol, le reclamó a Apio por un comentario que el conductor hizo.

Anteriormente, el cantante había mencionado que Wendy le había abierto los ojos a otra realidad “Wendy me está enseñando el bajo mundo”, comentario que fue calificado como clasista por algún sector del público. Durante la cena de esa noche, la creadora de contenido confrontó a Apio y le dijo:

La integrante de LCDLF se molestó (Vix)

“Las gentes de lo más bajo somos los que consumimos los discos de personas y de música de personas que a lo mejor ahorita están muy arriba. La gente no es pendej*”. Por su parte Apio detalló que, cuando dijo que quería conocer el “bajo mundo” de Wendy no se refería a un alto, medio o bajo mundo, sino que quería conocer el mundo de Wendy.